Jan Bolscher

Vrijdag 13 oktober 2023 16:49

Helmut Marko vertelt dat als Aston Martin daadwerkelijk geïnteresseerd zou zijn in de diensten van Yuki Tsunoda, de renstal van Lawrence Stroll eerst tot een overeenstemming met Red Bull zou moeten komen.

De geruchtenmolen draait op volle toeren rondom Aston Martin. Geluiden dat Lawrence Stroll de formatie van de hand zou willen doen omdat zoon Lance niet langer een stoeltje in de Formule 1 ambieert, blijven stug de kop op steken. Een woordvoerder van Aston Martin heeft inmiddels laten weten dat een eventuele verkoop van het team complete onzin is, maar ook die reactie heeft de geruchten niet de nek om weten te draaien. En dus wordt er volop gespeculeerd over wie Stroll junior eventueel op zou kunnen volgen naast Fernando Alonso.

Artikel gaat verder onder video

Tsunoda naar Aston Martin?

Een naam die vaak terugkomt is Yuki Tsunoda. De 23-jarige Japanner is bezig aan zijn derde seizoen in dienst van AlphaTauri en hoopt op korte termijn door te kunnen promoveren naar het grote Red Bull Racing. De concurrentie is echter groot, want Daniel Ricciardo en Liam Lawson hopen hetzelfde, terwijl Sergio Pérez zal proberen een nieuwe deal voor na 2024 af te dwingen. Tsunoda wordt gesponsord door motorfabrikant Honda, die nu nog een samenwerking met Red Bull heeft. Maar vanaf 2026 worden zij motorleverancier van Aston Martin.

Overeenstemming met Red Bull

Het lijntje tussen Tsunoda en Aston Martin is op die manier al snel gelegd. Red Bull-topman Helmut Marko - verantwoordelijk voor zowel de coureurs van Red Bull Racing als AlphaTauri - lijkt in ieder geval van niets te weten: "Tsunoda staat bij ons onder contract", klinkt het tegenover F1-Insider. "Als Aston Martin volgend jaar interesse in hem zou hebben, zouden ze eerst met ons tot een overeenstemming moeten komen", klinkt het kort, maar krachtig.