Vrijdag 13 oktober 2023 15:15

Het advocatenleger van Felipe Massa heeft de FIA en het Formula One Management (FOM) meer tijd gegeven om het onderzoek naar de zaak rondom het wereldkampioenschap van 2008 af te ronden. De deadline is verschoven van 12 oktober naar 15 november.

Massa waande zich in 2008 twintig seconden lang wereldkampioen, toen hij tijdens zijn thuisrace op het Braziliaanse Interlagos als eerste over de streep kwam. Lewis Hamilton ging echter vlák voor de finish aan Timo Clock voorbij, waarmee de Brit nipt genoeg punten scoorde om bovenaan te eindigen in het eindklassement en zo beslag legde op zijn eerste wereldkampioenschap. Nu vijftien jaar later, staat deze wereldtitel echter ter discussie. Dat heeft alles te maken met een onthulling die voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone eerder dit jaar deed.

Crashgate

Datzelfde jaar vond namelijk één van de grootste schandalen uit de geschiedenis van de Formule 1 plaats: Crashgate. Nelson Piquet Junior hing zijn Renault bewust in de muur, waardoor teammaat Fernando Alonso de race kon winnen. Het schandaal kwam pas een jaar later aan het licht, waardoor het niet meer mogelijk leek om in te grijpen. Ecclestone deed in maart van dit jaar echter uit de doeken dat hij en toenmalig FIA-president Max Mosley al tijdens het seizoen van 2008 op de hoogte waren gebracht van de list.

Tientallen miljoenen en reupatieschade

Massa is nu van mening dat - omdat Ecclestone en Mosley destijds al op de hoogte waren - de race uit het 2008-seizoen geschrapt had moeten worden. In dat geval zou de Braziliaan wereldkampioen zijn geworden, in plaats van Hamilton. Massa en zijn advocaten zijn van mening dat hij hierdoor tientallen miljoenen euro's is misgelopen en reputatieschade heeft opgelopen. Middels een verplichte letter of claim lieten zij de FIA en de FOM weten dat als er voor 12 november geen antwoord zou komen op de ten laste legging, de zaak naar het Britse hooggerechtshof zou gaan. Die deadline is nu verplaatst naar 15 oktober, zo meldt Motorsport.com.