Brian Van Hinthum

Donderdag 12 oktober 2023 07:02

Max Verstappen wist tijdens het raceweekend in Qatar beslag te leggen op alweer zijn derde wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander wordt inmiddels steeds meer vergeleken met namen als Ayrton Senna en Michael Schumacher, terwijl zijn naam op nationaal niveau ook in één adem valt met Johan Cruijff. Michael Bleekemolen begrijpt wel waarom.

Verstappen pakte in Qatar dus zijn derde wereldtitel in de Formule 1 en in een uitgebreid interview met Bleekemolen vroeg GPFans hem naar zijn reactie. "Het was oud nieuws natuurlijk. Dat wisten we eigenlijk al aan het begin van het jaar. Fantastisch natuurlijk. Ergens las ik dat we niet beseffen wat we hebben. Maar we hebben natuurlijk een soort [Ayrton] Senna in huis hier in Nederland. Het is formidabel hoe zich dat allemaal ontwikkeld heeft en hoe bijzonder dat is. De leek die niet vaak naar de Formule 1 kijkt, beseft dat nog niet. Een beetje insider weet wel wat hier aan de hand is."

De G.O.A.T. van de F1?

Bleekemolen kreeg de vraag waar hij Verstappen inmiddels zou ranken tussen de grote heren van de sport. "Ik denk dat het ook wel een Senna-type is. Hij is dat niveau zonder meer qua sportiviteit, maar qua karakter is hij ook wel een beetje vergelijkbaar. Hij blijft maar doorgaan. Hij is een vechter." Is Verstappen dan ook daadwerkelijk een kanshebber voor de titel 'beste Formule 1-coureur aller tijden'? "Ik vind het altijd een moeilijk definitie, want wat is nou het beste? Kun je het vergelijken met een [Juan Manuel] Fangio uit 1956? Ik weet het niet. De verschillen zijn zo vreselijk klein tussen Senna, Max of [Michael] Schumacher. Dat is niet te peilen. Maar als hij dat predicaat krijgt, waar hij zelf helemaal niet zo van wakker ligt, dan is dat best mooi om te hebben."

Johan Cruijff

Ook op Nederlands niveau wordt Verstappen regelmatig vergeleken met de grootste sporters uit onze geschiedenis. De afgelopen weken werd zijn naam bijvoorbeeld op gelijke hoogte, of zelfs boven die van Johan Cruijff geplaatst. "Het is wel grappig, want het Johan Cruijff-verhaal heb ik vijf jaar terug al een keer geroepen, dat we een nieuwe Johan Cruijff krijgen", stelt Bleekemolen. "Dat is ook zo. Misschien heb ik dit al eens eerder gezegd, maar ik zit in een taxi in New York en die man vroeg waar ik vandaan kwam. Vroeger zeiden ze dan 'Ah, Johan Cruijff uit Nederland!", maar nu noemen ze de naam van Max Verstappen. Het was heel opmerkelijk om dat mee te maken." De vraag is wat Verstappen zo groot maakt. "Ongeveer 180 miljoen mensen kijken dan naar zo'n Grand Prix. Op de negen miljard mensen die we op aarde hebben [ongeveer iets meer dan acht miljard, red.], heeft dat best wel een impact op de westerse wereld. Daardoor komt het natuurlijk ook én door zijn uitstraling. Lak aan de rest, ik win."

