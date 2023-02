Brian Van Hinthum

Donderdag 2 februari 2023 14:45

Veel coureurs zijn hard in voorbereiding op het Formule 1-seizoen dat eraan zit te komen en ook regerend wereldkampioen Max Verstappen is daar geen uitzondering op. De Red Bull-coureur toont op Instagram hoe hij vanuit zijn appartement in Monaco hard aan het werk is om klaar te zijn voor het nieuwe seizoen.

Met de eerste lancering van een livery door het team van Haas achter de rug kunnen we wel zeggen dat het nieuwe Formule 1-seizoen officieus van start is. Op vrijdag is het de beurt aan het team van Red Bull Racing en de weken erna volgen de andere acht teams op de voet, waarna we op het einde van de maand gaan testen op het circuit in Bahrein, waar dan één week later alweer de eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen op het programma staat. Het betekent dat we dus over alweer een maand starten met het nieuwe seizoen.

Verstappen aan het werk

Het betekent dat de heren coureurs dus weer volop in voorbereiding zijn richting het seizoen dat aan de deur staat te rammelen. Sommige coureurs, zoals Lewis Hamilton en George Russell, klommen deze week zelfs al in de bolide van vorig jaar om de Pirelli-banden voor komend seizoen te testen. Regerend kampioen Verstappen lijkt het momenteel voornamelijk op het verhogen van zijn fitheid te gooien. De Limburger was de afgelopen tijd ook flink zoet met vakantie en simracen, maar lijkt zijn vizier nu volop gericht te hebben op het komende Formule 1-seizoen. Hij kan dit jaar voor zijn derde wereldtitel op een rij gaan. De eerste stenen voor die prestatie zijn in ieder geval gelegd.

