Lars Leeftink

Woensdag 11 oktober 2023 08:04

Carlos Sainz heeft gezegd dat als er een team is dat Red Bull in 2024 kan uitdagen en verslaan, het Ferrari is. De Italiaanse renstal was in 2022 de voornaamste uitdager van Max Verstappen en zijn team, maar in 2023 is het hier totaal niet van gekomen.

Sainz is in 2023 de enige coureur gebleken die niet bij Red Bull rijdt en een race heeft gewonnen, toen hij op briljante wijze de overwinning pakte tijdens de Grand Prix van Singapore. De overige zestien races zijn gewonnen door het team uit Milton Keynes, waarbij Max Verstappen tot nu toe veertien overwinningen behaalde op weg naar een derde opeenvolgende wereldtitel. Ferrari strijdt daarentegen momenteel met Mercedes om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, nadat het tussendoor slechts vijf podiumplaatsen veroverde met Sainz en Charles Leclerc.

Toekomst Ferrari

Desondanks heeft Sainz er vertrouwen in dat het team weer op het niveau van 2022 kan komen en volgend seizoen een reële bedreiging kan vormen voor de dominantie van Red Bull. "Ik ben altijd optimistisch voordat het seizoen begint", vertelde hij de Spaanse pers tijdens een sponsorevenement. "Vorig jaar was ik ook optimistisch en toen struikelden we. Als je naar de afgelopen twee jaar kijkt, denk ik dat de enigen die het hoofd hebben kunnen bieden aan Red Bull de auto van Ferrari is geweest, vooral in de eerste helft van vorig jaar en dit jaar met de overwinning in Singapore en het podium in Monza. Sinds deze nieuwe reglementen er zijn is Red Bull onverslaanbaar, maar als er iemand is die van tijd tot tijd kan winnen van Red Bull, dan zijn wij het. Ik denk dat ik op de beste plek ben om het volgend jaar opnieuw te proberen, maar er zijn nog zes races te gaan [dit seizoen] en we moeten ons nog steeds concentreren op wat we kunnen verbeteren om goed voorbereid aan het nieuwe seizoen te beginnen."

Sainz weet het zeker

Sainz gelooft dat het team in 2024 echt winst kan maken en stabiel zeges kan boeken in de Formule 1. "We weten precies wat we missen. We hebben het kunnen begrijpen en identificeren. Een ander ding is het reactievermogen dat we hebben om volgend jaar vanaf de eerste race alles uit de auto te halen. Ik denk dat als er iemand is die daartoe in staat is [Red Bull uitdagen], dat Ferrari is. Vooral als we duidelijke doelstellingen hebben en weten welke richting we op moeten gaan. Als er een team is dat het vermogen heeft om te reageren, zoals we in het verleden hebben gezien, dan is dat Ferrari. De tijd zal het leren", concludeerde hij.