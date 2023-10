FIA gaat ingrijpen na 'zorgwekkende' beelden na race in Qatar

Redactie

Dinsdag 10 oktober 2023 11:16

De internationale autosportfederatie heeft de 'zorgwekkende' beelden van de uitgeputte coureurs na de Grand Prix van Qatar ook gezien. De temperaturen waren op het Losail International Circuit toch wel enorm hoog en diverse coureurs hadden na de race zichtbaar wat moeite om zich staande te houden. Het is de voor de FIA het startsignaal geweest om maatregelen te nemen voor de toekomst, want de veiligheid, maar ook de gezondheid van de coureurs, moet niet in het geding komen. Bekijk de video hieronder of op YouTube.