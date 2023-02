Brian Van Hinthum

Donderdag 2 februari 2023 12:46

Nog iets meer dan één maand wachten en we gaan van start met het nieuwe Formule 1-seizoen tijdens de Grand Prix van Bahrein. Sommige coureurs hebben het privilege om inmiddels alweer een aantal kilometers te mogen maken. Zo ook Lewis Hamilton en George Russell, die tijdens de Pirelli-tests met de W13 het circuit op gaan.

Tijdens de testdagen van Pirelli werkt de Italiaanse producent hard aan het optimaliseren van de banden voor het nieuwe seizoen. Men werkt met een bepaald schema, waar er net vlak na het seizoen al een aantal tests zijn afgewerkt door de teams van Alfa Romeo, Ferrari en AlphaTauri. Inmiddels wordt na de winterstop het schema weer opgepakt door Mercedes, dat deze week op het circuit van Paul Ricard de droogweerbanden uittest voor Pirelli. Later deze week is het aan Yuki Tsunoda en Nyck de Vries om de regenbanden onder hun hoede te nemen.

Artikel gaat verder onder video

W13

Het betekent dat Russell en Hamilton deze week voor het eerst dit jaar weer achter het stuur van een Formule 1-auto zijn gekropen. De heren zijn namelijk met de W13 het Circuit Paul Ricard opgegaan om de banden voor het nieuwe seizoen uit te testen. De bolide van vorig seizoen zal ongetwijfeld nog voor een aantal nare gevoelens zorgen bij de heren, daar de wagen lastig te temmen was en men hem maar moeilijk leek te begrijpen. Uiteindelijk wist Russell er nog wél een race mee te winnen: tijdens de een-na-laatste Grand Prix in Brazilië was het raak.

Year two starts here, GR. 💪 pic.twitter.com/YlXZSiVljw — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 1, 2023

LH in the hot seat. 👌 pic.twitter.com/71VQWRzM2i — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 2, 2023

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)