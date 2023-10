Remy Ramjiawan

Voor de ervaren Fernando Alonso was het tijdens de Grand Prix van Qatar ook even afzien. De Spanjaard voelde in ronde vijftien zijn zitje wel heel erg warm worden en vroeg om een emmer water tijdens de pitstop. De 42-jarige coureur kwam uiteindelijk als zesde over de streep en wijst toch wel naar een positieve avond op het Losail International Circuit.

Aston Martin kon aan het begin van het seizoen nog om de podiumplekken meedingen, maar die eer lijkt na de zomerstop vooral bij McLaren te liggen. Hoewel de Spanjaard in Zandvoort nog wel op het erepodium mocht klimmen was hij daarna vooral aan het knokken om de tiende positie. In Qatar kwam het team beter voor de dag en uiteindelijk is er met de zesde plek weer belangrijke punten verzameld.

Extreme omstandigheden

Op de vraag bij Sky Sports F1 of dat gevraagde emmertje water nu uiteindelijk over hem heen is gegooid tijdens de pitstop, reageert Alonso: "Dat heb ik geprobeerd, maar blijkbaar is dat niet toegestaan. Ze [het team red.] hebben me daarmee niet kunnen helpen. Ergens in ronde vijftien werd mijn stoel erg warm, heel heet zelfs. Ik voelde me half verbrand aan de rechterkant. De condities waren extreem vandaag en dat stoeltje hielp niet mee."

LAP 27/57



📻 "The seat is burning, mate. Anything we can do at the pit stop? Throw me water or something!" 😮



Alonso, who comes back out in P8, is literally in the hot seat! 🔥#F1 #QatarGP pic.twitter.com/VmgV0MYDgI — Formula 1 (@F1) October 8, 2023

Oplossing: maximumtemperatuur

De Spanjaard was niet de enige die het moeilijk had met de temperatuur. "Ik voelde me niet helemaal in orde vandaag. Ik hoorde ook van enkele van mijn collega's dat ze aan het worstelen waren. Het was allemaal wel wat op de limiet", zo vindt Alonso. Hij wijst naar een oplossing voor de FIA, om dit soort taferelen in de toekomst te voorkomen. "In het voetbal heb je bij tropische omstandigheden een extra drinkpauze. Natuurlijk is zoiets niet mogelijk bij ons, maar misschien moeten we denken aan een maximumtemperatuur waarbij we racen. Vandaag was namelijk echt een verrassing, ik had niet verwacht dat het zo moeilijk zou zijn. Één van de lastigste [races ooit]", zo trekt hij de conclusie.

Lichtpuntjes

Wat betreft het sportieve aspect is de Spanjaard wel tevreden. Ondanks dat hij vanaf de vierde plek startte en vervolgens als zesde de zwart-wit geblokte vlag zag. "We waren iets competitiever dan in de laatste paar races. Negende in Monza, geen punten in Singapore en negende in Japan. Hier zaten we er in ieder geval bij. Dus hopelijk kunnen we in de komende races iets competitiever zijn.