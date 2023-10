Remy Ramjiawan

Het weekend in Qatar was er eentje met een goud randje voor het team rondom Max Verstappen. Zo wist de 26-jarige Red Bull-coureur zaterdag zijn derde wereldtitel bij te schrijven en manager Raymond Vermeulen en vader Jos Verstappen blikken in De Telegraaf terug op die bijzondere prestatie.

Hoewel Verstappen in 2023 weinig tegenstand kende in de strijd om de titel, moest het natuurlijk nog wel even gebeuren. De Limburger viel in het afgelopen jaar juist op door extreem consistent te zijn en wist in Qatar zijn veertiende overwinning van het seizoen te pakken. De rappe RB19 helpt natuurlijk ook, al laat teamgenoot Sergio Pérez zien dat een goed resultaat met de bolide van het Oostenrijkse team, geen zekerheidje is. Uiteindelijk heeft Red Bull Racing prima zaken gedaan in 2023, want niet alleen de titel voor de coureurs is gepakt, ook het kampioenschap voor de teams is in Japan uitgedeeld aan de brigade uit Milton Keynes.

Loyaliteit

Vermeulen blikt kort terug op de jaren dat Red Bull Racing nog niet over de snelste auto beschikte. Destijds waren er toch nog wel wat twijfels of de toekomst van Verstappen wel bij het Oostenrijkse team zou liggen. Achteraf is het natuurlijk makkelijk praten, maar uiteindelijk heeft de loyaliteit zich uitbetaald. "Die waardering krijgen we nu dubbel en dwars terug. Er zijn echt nog wel momenten dat ik samen met Max in het vliegtuig zit en we elkaar even aankijken en zeggen: ’het is fantastisch om dit allemaal zo mee te maken’. We wisten dat Max goed was, maar dat hij zo zou excelleren had tien jaar geleden niemand verwacht", zo legt Vermeulen uit.

'Max wekt interesse van grote partijen'

Dat heeft volgens de manager van de Nederlander ook zijn weerslag op de commerciële kant. "Ook Red Bull Racing zelf heeft grote partijen aan zich verbonden de laatste jaren. Die zeggen hardop dat ze graag door willen met Red Bull, juist ook omdat Max daar rijdt. Dat zegt wel wat over de interesse." Succes helpt natuurlijk altijd en Red Bull Racing leunt inmiddels op Verstappen: "Max krijgt als 26-jarige zoveel erkenning, hij heeft een flinke stem in het hele wel en wee binnen Red Bull."

RB19 is niet zaligmakend

Ook vader Jos komt superlatieven tekort om zijn zoon te prijzen. "Twee jaar geleden was het natuurlijk waanzinnig spannend, nu wordt hij kampioen met nog zes races te gaan. Dat maakt het minder spannend, maar niet minder indrukwekkend. Max rijdt een ongelofelijk seizoen. Hij staat er altijd." Toch wordt er vaak gewezen naar de enorm snelle auto, waardoor de prestaties van de Limburger misschien in een ander daglicht kunnen komen te staan. Daar wil Verstappen senior echter niets van weten. "Je ziet dat Max’ teamgenoot [Sergio] Pérez vaak in het middenveld zit. Als deze auto echt zoveel sneller zou zijn dan de andere auto’s, dan zou Checo ook meer vooraan rijden", aldus Jos Verstappen.