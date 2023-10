Remy Ramjiawan

Maandag 9 oktober 2023 09:47 - Laatste update: 10:02

Daar waar Formule 1-coureurs in topfitte condities afreizen naar een Grand Prix-weekend, was de uitputtingsslag in Qatar duidelijk te zien. Diverse coureurs hadden na de race toch wel even een momentje nodig om op adem te komen en volgens Lando Norris was dit raceweekend eigenlijk wel de limiet.

De weersomstandigheden in combinatie met de verplichtingen vanuit de FIA, ingezet door Pirelli om de veiligheid van de banden te garanderen, zorgden voor een interessant tafereel op het Losail International Circuit. De buitentemperatuur was rondom het circuit zo'n 34 graden Celsius, maar in de auto's liep die temperatuur verder op. Coureurs mochten niet meer dan achttien ronden per stint afleggen en dat zorgde er weer voor dat er niet aan het bandenmanagement hoefde worden gedacht. Uiteindelijk bestonden de stints uit kwalificatierondes en Logan Sargeant was de eerste coureur die tijdens de wedstrijd moest opgeven, omdat hij het niet meer volhield.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Meerdere coureurs vallen flauw na Grand Prix van Qatar, Ocon geeft over in helm

'Had eigenlijk niet mogen gebeuren'

Op de persconferentie na de race legt Norris de vinger op de pijnlijke plek: "Ik denk dat we vandaag waarschijnlijk de limiet hebben gevonden. Ik denk dat het triest is dat we het op deze manier moesten doen. Het is nooit een leuke situatie om in te zitten, weet je, sommige mensen belanden in het medisch centrum of vallen flauw, dat soort dingen. Behoorlijk gevaarlijk dus." Volgens de 23-jarige McLaren-coureur ligt het verder niet aan het trainingsschema van de coureurs. "We zitten in een gesloten auto die extreem heet wordt in een erg fysieke race. En het is frustrerend. Op televisie ziet het er waarschijnlijk helemaal niet zo fysiek uit, maar als je mensen hebt die uiteindelijk moeten uitvallen of er zo slecht aan toe zijn, is het duidelijk te veel voor de snelheden die we halen. Het is te gevaarlijk", zo vindt Norris. Daarnaast wijst hij naar de FIA: "Dit had eigenlijk niet mogen gebeuren."

'Alsof je in een sauna rondloopt'

Ook drievoudig wereldkampioen Max Verstappen kan zich vinden in de woorden van zijn collega. "Ja, toen ik het weer zag voordat ik hierheen kwam, keek ik er niet naar uit. Het is gewoon te warm en zoals Lando al zei, heeft het niets te maken met meer trainen of wat dan ook. Ik denk dat sommige van de jongens die het vandaag moeilijk hadden extreem fit zijn, waarschijnlijk zelfs fitter dan ik, maar het is gewoon de hele dag alsof je in een sauna rondloopt en ja, ook 's nachts gaat de luchtvochtigheid omhoog." Ter vergelijking wordt de race in Singapore erbij gehaald, dat is normaliter de wedstrijd waarin de coureur tot het gaatje moeten. "Ik denk dat Singapore bijna een race van twee uur is. En het is er heel erg warm. Ik denk dat het ook op de grens ligt van wat is toegestaan. Dus er zijn een paar dingen om naar te kijken. Maar dit was zeker veel te warm."