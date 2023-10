Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 7 oktober 2023 19:00

Nico Rosberg is van mening dat de Formule 1 zo snel mogelijk een oplossing moet vinden voor de track limits. De wereldkampioen van 2016 stelt dat de huidige situatie gênant is voor de sport en dat geen van de de coureurs het leuk vindt.

Het Formule 1-circus is deze week aanbeland in Lusail voor de Grand Prix van Qatar. Het circuit heeft sinds de eerste editie in 2021 een flinke metamorfose gekregen, maar desalniettemin lijkt nog niet alles goed geregeld te zijn. De track limits zorgen het hele weekend al voor de nodige frustraties bij de coureurs én de kijkers. Om de haverklap moet er een rondetijd afgenomen worden vanwege het overschrijden van de baanlimieten, en dat moet volgens Rosberg anders.

"Het is heel gênant voor onze sport. Niemand van ons vindt dit leuk", reageert Rosberg bij Sky Sports op de track limits in Qatar. "We moeten een permanente oplossing vinden. Het is tijd, het is écht tijd. We hebben al eerder met de FIA ​​gesproken en zij zeggen ook dat we buiten de baan wat meer afschrikmiddelen moeten aanbrengen en daar geen asfalt meer moeten hebben en wellicht zelfs wat grotere kerbs. Ik hoop dat dat snel zal gebeuren."

Afschrikmiddelen

"Het is zo moeilijk voor de coureurs om met die situatie om te gaan, dat zien we ook. Dat is de reden dat zoveel coureurs de fout in gaan. Je hebt altijd het gevoel dat je meer wil pushen en het is erg moeilijk om de lijn te zien, dus gaat het erg vaak mis." De oplossing voor het probleem is volgens de voormalig wereldkampioen simpel. "Je moet het asfalt weghalen en een paar meter van afschrikmiddelen aanleggen - of dat nu grind is of extreem astro turf of zoiets. Dat moet de oplossing zijn."