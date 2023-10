Jan Bolscher

Maandag 9 oktober 2023 07:58

Met zijn derde wereldkampioenschap op zak is de honger van Max Verstappen naar meer overwinningen en bekers nog niet gesteld, maar de Red Bull Racing-coureur is zich ervan bewust dat hij moet genieten van het moment. Niemand weet immers hoelang het duurt.

Verstappen heeft dit Formule 1-seizoen het dominante pakket van Red Bull Racing maximaal uit weten te buiten. De 26-jarige Nederlander verbrak de afgelopen maanden record na record en wist zich op zaterdag in Qatar in de sprintrace tot drievoudig wereldkampioen te kronen. Dat het Verstappen echter puur om het winnen gaat, werd daar nog maar eens duidelijk. Zelfs na de uitvalbeurt van teammaat Sergio Pérez - waarmee het kampioenschap bezegeld was - lag de focus puur op het verder naar voren komen in de race.

Lijst met meeste overwinningen ooit

De honger van de Limburger is dan ook nog niet gestild. Met 49 overwinningen op zijn naam staat Verstappen momenteel op de vijfde plaats in de lijst met coureurs die de meeste zeges in de Formule 1 aan elkaar wisten te rijgen. Verstappen kan dit seizoen nog voorbij gaan aan Ayrton Senna (51 overwinningen) en Sebastian Vettel (53 overwinningen). Gevraagd naar of dat zijn doel is voor het restant van het seizoen, klinkt het: "Ja, natuurlijk wil ik zoveel mogelijk winnen. Ik weet dat het een vrij groot gat is van de derde naar de tweede plaats, dus hopelijk kan ik tijdens mijn carrière daar ergens tussenin belanden", doelt hij op de 91 overwinningen van Michael Schumacher.

Genieten van het moment

Hij vervolgt: "Dat zou mooi zijn, maar ik weet het niet. Het hangt sterk af van wat er de komende paar races en de komende paar jaar gaat gebeuren, ik heb geen idee hoe lang dit zal gaan duren. Ik geniet van het moment, en ik denk dat het ook heel belangrijk is om dat te doen. Ik heb meer bereikt dan dat ik ooit had kunnen dromen, of als doel had kunnen stellen in de Formule 1. We zullen zien waar het eindigt, maar het is al veel meer dan ik ooit had gedacht te kunnen bereiken. Het is perfect."