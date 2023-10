Brian Van Hinthum

Maandag 9 oktober 2023

Het meest hachelijke en bijzondere moment tijdens de Grand Prix van Qatar zagen we meteen tijdens de openingsronde van de race, toen Lewis Hamilton en George Russell met elkaar crashten vlak achter Max Verstappen. Het tweetal kwam elkaar na afloop van de crash nog tegen op het circuit en Hamilton trekt het boetekleed aan.

De Grand Prix van Qatar begon zondag met een hoop spektakel. De Mercedessen waren allebei goed vertrokken van hun lijn en kozen de aanval richting Verstappen. De Nederlander hoefde uiteindelijk echter niet te vrezen, want Hamilton kneep vanaf de zijkant iets te ver naar binnen, waardoor hij teamgenoot Russell raakte en de race van Hamilton in ieder geval tot een einde kwam. Russell kon zijn tocht nog wél vervolgen, al moest hij wel eerst de pits in om de schade te repareren. De jongste van het stel was niet blij met zijn teamgenoot, maar kwam nog wel knap als vierde over de streep is Lusail.

Meerdere uitspraken

Na afloop was het Hamilton die zowel op X, het tegenwoordige Twitter, als in de media bij Sky Sports het boetekleed aantrok na de crash. "Ik vind het niet erg om de verantwoordelijkheid op me te nemen als de oudere. Het is ontzettend teleurstellend om een resultaat als dit te hebben. Het gebeurt zelden dat dit mij overkomt. Ik hoop dat George terug richting de punten kan rijden vandaag, dus ik zal hem steunen", liet de 38-jarige coureur onder meer na afloop horen in, terwijl de race nog bezig was. Ook slingerde hij dus zelf via de socials een bericht de wereld in.

Opzoeken in de paddock

Dat Hamilton inderdaad berouw lijkt te hebben, blijkt nu ook uit door Mercedes gepubliceerde beelden. Nadat de race is afgelopen en de grootste emoties achter de rug zijn, is het Hamilton die voor het oog van de camera zijn jongere teammaat opzoekt in de paddock. "Sorry voor vandaag, het was jouw fout niet", klinken de verontschuldigende woorden vanuit Hamilton. Aan de reactie van Russell te zien, lijkt daarmee de strijdbijl begraven. Voorlopig, dan.