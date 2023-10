Vincent Bruins

McLaren heeft sinds afgelopen zomer enorme stappen gemaakt. Lando Norris laat weten dat het team dan ook niet stil blijft zitten en hoopt Aston Martin en Ferrari te kunnen verslaan voor de derde plek in het constructeurskampioenschap.

Sinds de Britse Grand Prix op Silverstone is Norris na Max Verstappen de best presterende coureur van het Formule 1-veld met vijf podiums in de afgelopen acht races. Ook teamgenoot Oscar Piastri, voor wie dit pas zijn eerste seizoen in de koningsklasse van de autosport is, heeft de smaak nu goed te pakken. Na zijn eerste podium in Japan won hij vervolgens de Sprint op het Lusail International Circuit en werd hij tweede in de Grand Prix van Qatar. Het duo in de papayakleurige bolides maakt in rap tempo punten goed op Aston Martin, Ferrari en zelfs Mercedes.

Ferrari inhalen is te doen

Norris vroeg tijdens de persconferentie wat de achterstand op P3 was in het constructeurskampioenschap. 79, zo kreeg hij te horen. Piastri zei: "Dat is veel", maar Norris houdt duidelijk wel van een uitdaging: "Dat is wel te doen. Denk ik. Een aantal races geleden was het nog rond de zeventig op Aston Martin. Ik weet niet hoeveel het nu is?" Vanwege de teleurstellende prestaties van Lance Stroll en het feit dat Fernando Alonso steeds vaker podiums misloopt, is het gat nu nog maar 11 punten. "En Fernando zei nog dat we overmoedig waren! Volgens mij doen we het gewoon goed, niet alleen qua pace, maar vandaag hadden we ook die pitstop van 1,8 seconden wat nogal indrukwekkend is van het team. Ze werken extreem hard, dus om het hele team constant te kunnen belonen is alleen maar meer motiverend en een 'boost' ieder weekend."

Mercedes blijft fouten maken

"En het is voor het eerst dat ze [dit succes] consistent krijgen," vervolgde de Brit. Het is dan ook lang geleden dat McLaren twee Grands Prix achter elkaar een dubbelpodium scoorde vóór Japan en Qatar dit jaar. We moeten dan helemaal terug naar Canada en Valencia in 2010. "Ik denk dat ze het daarom ook steeds meer willen ieder weekend, dus het team doet het geweldig. En volgens mij doen [ik en Piastri] het ook wel aardig, dus dat gaan we doorzetten. We weten dat Mercedes erg snel is, waarschijnlijk zo snel als wij waren vandaag, maar ze blijven maar fouten maken. Dus ik ben er zeker van dat, als ze een vlekkeloos weekend hebben, ze het ons lastig kunnen maken. Maar als ik dat vergelijk met Ferrari, het was drie weekenden geleden dat ze op pole stonden en wonnen. En er is verder niks veranderd, behalve de circuits. Wij zien er wat beter uit, zij wat slechter. We zijn volgens mij zeker niet overmoedig, maar hebben wel het zelfvertrouwen en dat is ook nodig, maar we weten dat er nog een aantal races gaan komen waar we niet zo sterk zullen zijn."