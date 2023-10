Remy Ramjiawan

Hoewel Max Verstappen in de eindfase van de sprintrace, naar eigen zeggen, alles gaf om overwinnaar en rookie Oscar Piastri bij te benen, vermoedt McLaren-teambaas Andrea Stella dat de Nederlander echt nog wel wat snelheid achterhield.

De McLaren's hebben sinds de race in Oostenrijk en met behulp van de updates de lijn omhoog ingezet. Daar waar Aston Martin en Mercedes aan het begin van het seizoen met elkaar knokten, heeft McLaren zich inmiddels bij dat duo gevoegd. Het team uit Woking heeft vermoedelijk de snelste auto achter Red Bull in de gelederen en Piastri wist zaterdagavond zijn allereerst zege te pakken in de MCL60.

Piastri moest kalm blijven

"Beide coureurs waren vandaag [zaterdag] absoluut uitstekend", vertelt Stella aan Sky Sports F1. "Het was niet makkelijk om de zenuwen te bedwingen met de zachte banden. We hadden er in zekere zin op gerekend dat als er zachte starts waren geweest, het een paar ronden lastig had kunnen worden." Uiteindelijk was het een race van de lange adem, want de coureurs op de mediumbanden kregen vanaf de tiende ronde het voordeel. "We moesten kalm blijven, want we wisten dat we vanmiddag al hadden gezien dat de zachte banden behoorlijk zouden gaan slijten. Op de één of andere manier hoopten we dat het naar ons toe zou komen. Oscar bleef duidelijk kalm, met zijn stijl. Een zeer gecontroleerde race, geweldige snelheid in de sprint shootout met de P1 in de kwalificatie", zo prijst hij zijn rookie.

Eindfase sprintrace

Verstappen kon zo'n vier ronden voor het einde de jacht op de Australiër inzetten, maar kwam uiteindelijk niet dichterbij. In het interview na de race gaf hij aan dat hij alles had gegeven, maar dat gelooft Stella niet. "Voor ons is het een P1. Het is een P1 die je verdient door de snelste te zijn in de kwalificatie en door überhaupt snel te zijn. Verstappen heeft misschien niet honderd procent gepusht op het einde, omdat hij dacht aan het kampioenschap", zo vermoedt de teambaas.