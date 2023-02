Remy Ramjiawan

Volgens Gerhard Berger moet Audi er bij Sauber voor gaan zorgen dat de topsport mentaliteit de boventoon gaat voeren, anders voorspelt de oud-coureur weinig prijzen voor de combinatie. De Oostenrijker kent Sauber goed en wijst gemoedelijke stemming binnen de renstal.

Sauber mag hopen dat het binnen een aantal jaren een serieuze gooi naar de wereldtitel kan gaan doen. Het team heeft zich verzekerd van de partnerschap met Audi en het Duitse merk zal alles in werking stellen om voor de bovenste plekken mee te gaan doen. Daarvoor is niet alleen het beste materiaal nodig, ook de mentaliteit binnen het team moet anders. Berger loopt al een tijdje mee in de koningsklasse en heeft niets minder dan respect voor eigenaar Peter Sauber, maar wijst naar de nodige aanpassingen.

Sauber-cultuur

In gesprek met Auto Motor und Sport legt de Oostenrijker de vinger op de pijnlijke plek. Berger was begin 2000 de autosport directeur van BMW en kent de samenwerking tussen het merk en Sauber. "Ze hebben niet constant die engineering mindset en de BMW-mindset. Ze behielden de Sauber-cultuur. Ik wil niet zeggen dat het niet goed was. Maar net niet genoeg om een wereldkampioenschap te winnen", stelt de voormalig Formule 1-coureur.

'Dolfijn in haaientank'

Peter Sauber richtte in 1993 het gelijknamige team op en Berger kijkt terug op die tijd. "Ik heb [Peter] Sauber altijd gewaardeerd. Maar ik had altijd het gevoel dat hij een dolfijn in een haaientank was", zo ziet hij. Ook in de tijd dat BMW de partner van het team was, heeft het niet geleid tot een wereldtitel. Als verklaring daarvoor glimlacht Berger: "Er zouden volgens mij gewoon meer haaien [bij BMW-Sauber] nodig zijn geweest."

