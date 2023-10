Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 7 oktober 2023 18:05

Christian Horner stelt dat zijn team tijdens de Sprint Shootout wellicht het één en ander heeft laten liggen, maar verwacht desalniettemin dat we een interessante sprintrace tegemoet gaan in Qatar.

Het team van Red Bull Racing moest tijdens de Sprint Shootout haar meerdere erkennen in het team van McLaren. Oscar Piastri en Lando Norris kwalificeerden zich hierbij op de eerste startrij voor de sprintrace, terwijl Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez genoegen moesten nemen met P3 en P8 respectievelijk. De kwalificatie verliep dus niet helemaal zoals Red Bull had gehoopt, maar geheel ontevreden is Horner niet. "Allereerst mijn felicitaties aan McLaren. Ze hebben de afgelopen vier of vijf races een sterke auto gehad", vertelt de teambaas bij Sky Sports. "Ik denk dat het belangrijk was om een tijd op het bord te krijgen, nadat Max zijn eerste ronde verloor door track limits. Misschien hebben we wat op tafel laten liggen, maar het zat allemaal erg dichtbij en het zal een interessante sprintrace worden."

Artikel gaat verder onder video

De FIA heeft naar aanleiding van de sessies op vrijdag besloten om enkele veranderingen door te voeren op de baan. Zo zijn er nieuwe kerbs toegevoegd, die eigenlijk geen kerbs zijn. Gevraagd wat de coureurs hiervan vinden, zegt Horner: "Het is natuurlijk een beetje moeilijk. Ze hebben ook te maken met veiligheidsproblemen, dus je moet de richtlijnen van de FIA volgen. Ik denk dat het voor de coureurs ongelooflijk moeilijk is, omdat ze de lijn niet kunnen zien. Ze zijn van hun eigen gevoel en oordeel afhankelijk. Daarom zijn er ook zoveel overtredingen, omdat de marges zo klein zijn."

OOK INTERESSANT: Hoe kan Verstappen zometeen wereldkampioen worden in Qatar?

Drievoudig wereldkampioen

De kans is groot dat Verstappen zich tijdens de sprintrace tot drievoudig wereldkampioen kroont. Verstappen lijkt daar zelf echter niet mee bezig te zijn. "Ik denk niet dat hij daar zelf naar kijkt. Hij is niet geïnteresseerd in de drie punten, hij is geïnteresseerd in het maximale aantal punten. Hij is een racer en dat is de manier waarop het team dit weekend benadert. We zullen ons best doen en ik denk dat we vandaag een interessante race kunnen hebben", aldus de Red Bull-teambaas.