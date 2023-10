Hoe kan Verstappen zometeen wereldkampioen worden in Qatar?

Jan Bolscher

Zaterdag 7 oktober 2023 17:39

Max Verstappen vangt de sprintrace in Qatar vanavond aan vanaf de derde plaats. Teammaat Sergio Pérez kwam niet verder dan de achtste tijd, en dus is de kans groot dat Nederland over enkele uren een drievoudig wereldkampioen Formule 1 rijker is.

Verstappen werd gezien als de grote favoriet - nadat hij op vrijdag al pole position pakte voor de Grand Prix van zondag - om ervandoor te gaan met de eerste stek in de tijdenlijst in de kwalificatie voor de sprintrace van vanavond. In Q3 zette hij met zijn eerste run een 1.24.646 op het bord, om zichzelf met zijn tweede run vervolgens te verbeteren. Deze rondetijd werd de Limburger echter afgenomen vanwege het overschrijden van de baanlimieten in bocht vijf, iets wat we al veel gezien hebben dit weekend. De Red Bull Racing-coureur wist zijn eerste tijd vervolgens niet meer te verbeteren, en dus start hij vanavond achter Oscar Piastri (1.24.454) en Lando Norris (1.24.536).

Hoe wordt Verstappen wereldkampioen in sprintrace Qatar?

De 26-jarige coureur heeft echter nog altijd uitstekende papieren om zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap Formule 1 vandaag al te verzilveren. Met een voorsprong van 177 punten op teammaat Sergio Pérez heeft hij aan een finish binnen de top zes hoe dan ook genoeg om er vanavond al met de titel van door te gaan, ook als de Mexicaan vanaf P8 de race weet te winnen. Als Pérez tweede weet te worden, heeft Verstappen ook genoeg aan een zevende plaats. Mocht de 33-jarige routinier derde worden, volstaat P8 voor de Nederlander ook.

De sprintrace op het Losail International Circuit gaat vanavond om 19:30 uur Nederlandse tijd van start en wordt over 100 kilometer verreden.