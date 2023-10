Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 7 oktober 2023 17:15

Lando Norris heeft zichzelf op zaterdag op de tweede plek gekwalificeerd voor de sprintrace in Qatar. Hoewel dit op papier natuurlijk een fantastisch resultaat is, is de McLaren-coureur na afloop niet geheel tevreden.

Het Formule 1-seizoen van 2023 begon erg moeizaam voor het team van McLaren, maar lijkt de weg naar de top inmiddels weer te hebben gevonden. Zowel Norris als teamgenoot Oscar Piastri hebben de afgelopen races fantastische zaken gedaan, en lijken ook dit weekend weer vooraan mee te kunnen vechten. Norris kwalificeerde zich op de tweede plek voor de sprintrace, en mag vanavond dus plaats gaan nemen naast zijn teamgenoot op P1. Hoewel Norris met zijn McLaren vóór Max Verstappen staat, is de Brit niet helemaal tevreden.

Artikel gaat verder onder video

"Ik ben blij voor het team, blij voor Oscar", reageert Norris na afloop van de Sprint Shootout tegenover Sky Sports. "Vandaag heb ik weer slecht werk geleverd, dus ik weet het niet. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik ben gewoon niet blij, ik doe het niet zo goed. Ik had gisteren op pole moeten staan, ik had vandaag op pole moeten staan, maar dat is niet het geval."

OOK INTERESSANT: Piastri na P1 in Sprint Shootout: "Verstappen zit niet heel erg ver van mij af"

Norris niet tevreden met eigen optreden

Gevraagd wat er precies aan de hand is, reageert de Brit: "Geen idee. Gewoon verschillende dingen, verschillende redenen. Gewoon fouten, het niet samen krijgen van de ronde wanneer dat nodig is", verklaart hij. "Ik ben met gemak snel genoeg voor pole, ik krijg het gewoon niet helemaal goed voor elkaar. Oscar heeft het goed gedaan, Max heeft het weer goed gedaan. Frustrerend. De auto is snel genoeg, het team levert uitstekend werk, maar ik doe gewoon niet wat ik moet doen. Natuurlijk ben ik niet blij met mezelf."