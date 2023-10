Lars Leeftink

Zaterdag 7 oktober 2023 16:54 - Laatste update: 16:54

Lando Norris, Pierre Gasly (2x), George Russell (2x), Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton, Liam Lawson, Logan Sargeant, Lance Stroll en Alex Albon moeten na de Formule 1 Sprint Shootout voor de Sprintrace van zaterdagavond mogelijk langs de stewards komen.

Alle coureurs hebben zich niet gehouden aan de maximale tijd die geldt voor een opwarmronde tijdens de kwalificatie, waardoor ze zich nu wellicht bij de stewards moeten melden om uitleg te geven. In SQ1 gebeurde dit al bij Russell, Hamilton, Gasly, Lawson, Sargeant, Tsunoda, Stroll en Albon. Of en zo ja wanneer ze naar de stewards moeten is nog niet duidelijk. Tot nu toe heeft de FIA alleen Gasly daadwerkelijk naar de stewards geroepen.

Chaos

In SQ2 gingen Gasly en Russell wederom in de fout, terwijl Norris het overkwam tijdens SQ3. Net zoals op vrijdag was het op zaterdag wederom chaos tijdens de kwalificatie, dit keer dus voor de Sprintrace. Veel coureurs zagen hun ronde als niet geldig worden gegeven door de FIA, terwijl er ook veel gedoe was over de banden en de kerbs. De FIA mocht dus, net zoals vrijdag, na de sessie weer flink aan de bak om alle momenten van de coureurs die zich niet aan de maximale rondetijd hielden door te nemen en de coureurs aan te horen.