Lance Stroll reageerde na zijn uitschakeling in Q1 van de kwalificatie voor de race in Qatar nogal gelaten. Daar waar teamgenoot Fernando Alonso zijn AMR23 nog op P4 wist te nestelen. Het opvallende interview van de Canadees achteraf was veelzeggend en teambaas Mike Krack reageert bij het Duitse Bild.

Er gaan geruchten in de paddock dat Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll niet tevreden zou zijn met de prestaties van zijn zoon bij het team. Het verhaal wil dat de Canadese zakenman denkt aan een vertrek uit de Formule 1, want de conclusie luidt dat Stroll junior waarschijnlijk geen wereldkampioenschap zal gaan pakken. Daar waar de 42-jarige Alonso soms nog opzienbarende prestaties laat zien in de Aston Martin, blijft Stroll vaak achter.

Teleurgestelde Stroll

De coureurs zijn natuurlijk ook de uithangborden van een team en dus is een interview niet alleen een reactie op een sessie, ook is het reclame voor het desbetreffende merk. Stroll was na de kwalificatie zichtbaar teleurgesteld voor de camera's van F1 TV gekomen en had weinig te melden.

Reactie teambaas op Stroll

"Helaas wist Lance niet verder dan Q1 te komen. Er werden een paar ronden geschrapt vanwege de track limits op het circuit en daardoor bleef hij hangen", zo reageert de teambaas op de prestaties van de Canadees. Wat betreft de korte reactie van Stroll, die beelden wil de teambaas eerst zelf zien, voordat hij zich erover uit laat: "Ik heb nog niets gezien. Voordat ik er commentaar op geef, wil ik eerst zelf een beeld krijgen van de situatie."