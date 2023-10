Verstappen boos op Russell en Sainz tijdens kwalificatie Qatar: "Wat een idioot"

Vincent Bruins

Vrijdag 6 oktober 2023 21:34

Max Verstappen heeft de pole position gepakt voor de Grand Prix van Qatar. De kwalificatie op Lusail International Circuit verliep echter niet geheel vlekkeloos.

De coureur van Red Bull Racing, die morgen zijn derde wereldtitel kan veiligstellen, was het snelst in Q1 met een rondetijd van 1:25.007. Hij ging daarmee 0.124 seconden harder dan Lando Norris. In Q2 moest hij zijn meerdere erkennen in Lewis Hamilton. Verstappen was 0.102 seconden langzamer dan de Mercedes. In Q3 stond hij echter weer bovenaan. De Nederlander had niet eens een tweede run nodig in die laatste kwalificatiesessie. Een 1:23.778 was genoeg voor de pole position. Verstappen kwam echter wel George Russell en Carlos Sainz tegen wat resulteerde in twee akkefietjes op de baan.

Sainz naar de stewards

Halverwege Q1 werd Verstappen opgehouden door Russell. "Geweldig, wie is dit nou weer?", zo klonk het over de boardradio. Engineer Gianpiero Lambiase reageerde: "Geen idee wat ze aan het doen zijn. Geef hem maar geen slipstream richting de eerste bocht". Verstappen voegde eraan toe: "Wat een idioot!"

In Q2 kwam Verstappen in de ronde na het uitrijden van de pitstraat een langzame Sainz tegen. De Red Bull reed zelfs bijna achterop de Ferrari. "Wat is hij aan het doen, man? Hij is aan het verdedigen. Zag je dat? Ik crashte bijna tegen hem aan", liet de kampioenschapsleider via de boardradio weten. Sainz moet dan ook een bezoekje brengen aan de stewards voor 'dwalend' rijgedrag.