Lewis Hamilton kijkt ernaar uit om een elfde team op de grid van de Formule 1 te mogen verwelkomen. De zevenvoudig wereldkampioen legt uit waarom.

Het lijkt erop dat het startveld in de koningsklasse van de autosport binnenkort zal uitbreiden. Andretti Autosport, wat momenteel een rebranding ondergaat naar Andretti Global, is namelijk toegelaten in de Formule 1 door de FIA. Naast de autosportbond moet Formula One Management echter ook nog goedkeuring geven, dus dat is nog even afwachten. Het team van Michael Andretti was een van de vier geïnteresseerde partijen. De plannen van Hitech Grand Prix, LKYSUNZ en Rodin Carlin zijn door de FIA aan de kant geschoven en zullen we dus niet in de Formule 1 gaan zien.

Vrouwelijke coureur

Hamilton wil graag een elfde team in de Formule 1 zien. "Ik heb altijd het gevoel gehad dat er niet genoeg auto's op de grid stonden," vertelde de Mercedes-coureur tegenover de aanwezige media in aanloop naar de Grand Prix van Qatar. "Terwijl er zeker mensen zijn die er niet blij mee zijn dat ik het steun, toch is het geweldig. Met alles wat ik tot dusver heb gezien - daarbij komt nog met wie ze samenwerken en hun naam - tonen ze aan dat ze een professioneel team zijn. Het zou dus mooi zijn om meer kansen te creëren voor coureurs." Hamilton hoopt dan ook dat een nieuw team de deur openzet voor een vrouw in de Formule 1. "Dit geeft de mogelijkheid tot meer banen [werk], en er zijn twee zitjes meer beschikbaar voor een potentiële vrouwelijke coureur die haar intrede dan kan maken."

Toch geen steun voor Andretti

Naderhand ging Hamilton op X (voorheen Twitter) er verder op in om zijn uitspraken te verklaren: "Nee, ik steun Andretti niet. [Ik steun] slechts het idee van een extra team in de toekomst, als dat de mogelijkheid biedt om onze sport diverser te maken."