Brian Van Hinthum

Donderdag 5 oktober 2023 16:06

Max Verstappen lijkt zich op te kunnen gaan maken voor zijn derde wereldtitel op een rij en het komende weekend zou het op zaterdag al raak kunnen zijn in de sprintrace. Daarmee zou de Nederlander in de voetsporen van zijn 'schoonvader' kunnen treden: Nelson Piquet. Dit is waarom.

Verstappen wist tot nu toe dertien races op zijn naam te schrijven en zijn ongekende vorm van de man uit Hasselt heeft hem een uiterst comfortabele uitgangspositie weten te verschaffen. Het komende weekend in Qatar gaat het - als er niks catastrofaal misgaat met Red Bull - raak zijn voor de regerend kampioen en prolongeert hij zijn titel. Verstappen heeft momenteel een voorsprong van 177 punten op Sergio Pérez, terwijl er nog maximaal 180 punten te verdienen zijn.

Artikel gaat verder onder video

Drie punten genoeg

Het betekent dat de tweevoudig wereldkampioen aan drie punten genoeg heeft om zijn titel succesvol te verdedigen in Qatar. Omdat er op zaterdag een sprintrace op het programma staat, vallen er voor de daadwerkelijke Grand Prix al de benodigde drie punten te verdienen. Als Verstappen in die sprintrace zesde of hoger eindigt, betekent het automatisch dat de Limburger in het restant van het seizoen niet meer in te halen valt en pakt hij met nog zes te rijden races de titel.

Opvolger

Met een titel op de zaterdag zou Verstappen de opvolger worden van zijn schoonvader, Piquet. De Braziliaanse coureur was namelijk de laatste persoon die op zaterdag een wereldkampioenschap wist te pakken, toen hij tijdens de op zaterdag gereden Grand Prix van Zuid-Afrika in 1983 de wereldtitel veiligstelde. Overigens is Piquet niet de enige coureur die dat kunstje wist te flikken. Juan Manuel Fangio [1955], Jack Brabham [1959], Graham Hill [1962] en Keke Rosberg ([1982] gingen de vader van Kelly Piquet voor.