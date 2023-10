Brian Van Hinthum

Donderdag 5 oktober 2023 10:15

Sergio Pérez heeft het dit seizoen moeilijk in de Formule 1 en de problemen van de Mexicaanse coureur komen mede door de uitstekende vorm van teammaat Max Verstappen. Pérez is dan ook complimenteus over de regerend wereldkampioen en spreekt zijn bewondering uit.

Het seizoen van Pérez begon nog zo sterk. De man uit Guadalajara wist twee van de eerste vier races op zijn naam te schrijven en leek serieus mee te kunnen gaan doen om de prijzen. Na de Grand Prix van Miami en de klinkende zege van Max Verstappen, leek er echter wat te knakken in het hoofd van de Mexicaan. Hij kwam in een van de moeilijkste fase van zijn carrière terecht en wist met de beste auto van het veld zelfs vijf keer op rij niet door te stoten naar Q3 in de kwalificaties.

Artikel gaat verder onder video

Complimenten

Het is de Mexicaan op een hoop kritiek komen te staan en hij wordt dan ook regelmatig met een vertrek bij Red Bull in verband gebracht. Uiteindelijk zijn de ongekende kwaliteiten van Verstappen ook een reden dat Pérez er wat minder uitziet, zo stipt hij in de de serie True Driver van DAZN aan. "Het niveau van Verstappen is hetzelfde gebleven en dat is mij niet gelukt. Hij rijdt op een niveau dat ik nog nooit heb meegemaakt tijdens mijn tijd in de Formule 1", stelt de teamgenoot van de Nederlander.

Leren van de fouten

Pérez vervolgt: "Hij maakt geen fouten en weet gewoon altijd op de limiet te rijden." De man uit Gudalajara heeft er zelf wel een aantal foutjes op zitten dit seizoen en hoopt dat in 2024 beter te doen. "Je moet elk jaar leren, dat is waarom we deze sport zo leuk vinden. Het belangrijkste is dat je nooit stopt met leren. Er zijn fouten die je gemaakt hebt en dat blijft gebeuren. Je moet er echter wel van leren." Ten slotte spreekt hij zijn kampioenschapsdroom nog eens uit: "Ik droom van het wereldkampioenschap. Om te falen, moet je wel meedoen. Niet iedereen kan falen, omdat niet iedereen in de strijd zit."