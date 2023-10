Brian Van Hinthum

Donderdag 5 oktober 2023 08:43

Het komende weekend strijken we voor het eerst sinds 2021 neer in Qatar voor de Grand Prix van Qatar op het Lusail International Circuit. Max Verstappen is - logischerwijs - door de bookmakers gebombardeerd tot grote favoriet. Wie gaan het volgens de bookies nog meer goed doen?

Het Lusail International Circuit is in 2004 gebouwd en er werd sindsdien voornamelijk in de MotoGP gebruikt. Vanaf 2021 - mede door de door corona overhoop geraakte kalender - vormt het ook de thuisbasis voor de Grand Prix van Qatar. Dat beviel goed en de organisatie wist een tienjarig contract in de wacht te slepen. In 2022 was de koningsklasse niet aanwezig in Qatar, daar het land het wereldkampioenschap voetbal organiseerde. Dit jaar zijn we echter weer terug en kan het het weekend worden waarin Verstappen zijn derde wereldtitel pakt. De Nederlander zou zelfs in de sprintrace al toe kunnen slaan.

Artikel gaat verder onder video

Wereldtitel zaterdag

De kans dat de Nederlander op de zaterdag zichzelf drievoudig wereldkampioen mag noemen, lijkt volgens de bookmakers immens. De Red Bull-coureur heeft aan een klassering in de top zes voldoende om tijdens de race op zaterdag al zijn titel te claimen. De bookmakers dichten hem met een quotering van 1,10 daar enorme kansen op toe en het lijkt dus aannemelijk dat de man uit Hasselt zijn race op zondag zal aanvangen als drievoudig wereldkampioen.

Zondag

Hoe staan de kansen er op zondag dan voor? Ook daar is Verstappen - wellicht met een kleine kater - favoriet met quoteringen van rond de 1,22 voor de winst. Verder lijkt het erop dat de bookmakers vooral rekening lijken te houden met een goed weekend voor het team van McLaren. Lando Norris en Oscar Piastri krijgen lijken het met odds van respectievelijk 1,53 en 2,50 uit te moeten gaan vechten met Sergio Pérez [1,61] wie er samen met Verstappen naar het podium gaan. Een zege voor één van die drie heren lijkt met quoteringen van 13 voor Norris en Pérez en 17 voor Piastri onwaarschijnlijk.