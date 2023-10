Remy Ramjiawan

Woensdag 4 oktober 2023 09:14

Daar waar Mercedes-teambaas Toto Wolff het raceweekend in Japan nog aan zich voorbij moest laten gaan, om te herstellen van een operatie, is de Oostenrijker aankomend weekend weer terug te vinden aan de pitmuur. De teambaas richt zich op de tweede plek in het constructeurskampioenschap en daarin heeft Mercedes slechts twintig punten meer dan Ferrari.

De renstal uit Brackley heeft vermoedelijk niet de tweede auto van het veld, maar doet toch consistent mee in de top vijf. Daarnaast is het achter Red Bull Racing elk weekend stuivertje wisselen tussen de verschillende renstallen. Zo schoot Aston Martin aan het begin van het jaar uit de startblokken, maar is de positie van tweede team achter Red Bull Racing steeds afgewisseld door een ander team. Mercedes bezet voorlopig dat plekje, maar Ferrari kan met een paar goede resultaten langszij komen.

P2 in het constructeurskampioenschap

De Oostenrijkse teambaas moest het weekend in Japan overslaan, vanwege het herstel van een operatie. "We wisten dat ons tempo in Japan niet zou overeenkomen met wat we in Singapore hadden laten zien. Het zijn heel verschillende circuits en de karakteristieken van Suzuka benadrukten de zwakke punten van de W14. Het was daarom belangrijk dat we de schade voor Ferrari in het kampioenschap beperkten. Met nog zes races te gaan, genieten we van de strijd en geven we alles om voorop te blijven, te beginnen dit weekend in Qatar", zo legt hij in het persbericht van Mercedes uit.

Losail International Circuit

Lewis Hamilton wist de eerste editie van de race in Qatar te winnen in 2021, maar er moet een wonder gaan gebeuren wil de zevenvoudig kampioen dat dit weekend gaan herhalen. "De eerste Grand Prix daar was een succes voor ons, dus we kijken ernaar uit om terug te gaan. Met zijn scherpe bochten is het een veeleisend circuit, maar ook een waar de coureurs van genieten." Ook Wolff wijst naar de uitdaging van het Sprintweekend. "We hebben maar weinig tijd om hier bovenop te komen en een goede set-up te vinden voor de rest van het evenement. Het wordt een interessante taak, maar we zijn er erg enthousiast over."