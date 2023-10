McLaren-teambaas verwacht 'grote sprong voorwaarts' van Mercedes

Jordy Stuivenberg

Dinsdag 3 oktober 2023 19:39

McLaren-teambaas Andrea Stella verwacht net als Christian Horner serieuze tegenstand van Mercedes in 2024. Hoewel het team uit Brackley dit seizoen wat wisselvallig presteert, blijft de inschatting van Stella dat ze volgend jaar een inhaalslag kunnen maken.

Mercedes vecht dit seizoen met Ferrari, Aston Martin en McLaren over de podiumplaatsen achter Max Verstappen in de Red Bull. De W14 van Lewis Hamilton en George Russell is echter te wisselvallig om de concurrentie elk weekend te verslaan. In Suzuka waren McLaren en Ferrari bijvoorbeeld sneller, terwijl het ook in Singapore niet lukte om te winnen, toen Red Bull met tegenslag kampte.

Stella staat in het WK achter collega Toto Wolff, maar McLaren presteert de laatste races een stuk sterker. “We weten niet of we sneller ontwikkelen dan andere teams. We weten ook niet of we inlopen op Red Bull. We moeten Mercedes ook niet uitvlakken. Ik denk dat ze doorhebben waar ze aan moeten werken en ik denk dat ze daarom een flinke sprong kunnen maken. We hebben geen feiten waarop we een voorspelling voor 2024 kunnen baseren, maar er kan zeker wat veranderen.”

Horner is het eens met zijn collega, zo zei hij tegenover Sky Sports. “Voor mij draait deze sport om rivaliteit en respect. Sport is geen sport zonder rivaliteit. We hebben Wolff de afgelopen jaar niet gezien, maar ik weet zeker dat hij ergens mee bezig is. Mercedes is een geweldig, groot team. Ze hebben geweldige rijders, zij zullen zeker weer vooraan mee willen doen.”