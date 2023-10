Jan Bolscher

Mark Gallagher is van mening dat Max Verstappen in Nederland misschien nog wel een grotere superster is dan Lewis Hamilton in het Verenigd Koninkrijk, maar alleen omdat de Limburger hier minder concurrentie heeft.

Verstappen en Hamilton zijn momenteel de twee grote namen op de Formule 1-grid. Beiden hebben ze een gigantische achterban en laten ze met regelmaat indrukwekkende dingen zien, maar qua karakters liggen de twee behoorlijk uit elkaar. Waar Verstappen bekend staat vanwege zijn 'Hollands nuchterheid' en er soms van wordt beticht zelfs een beetje té nuchter te zijn, bezoekt Hamilton regelmatig grote filmpremières en modeshows, en verschijnt hij vaker wel dan niet in een opvallende outfit in de paddock.

Superster in Nederland

Gallagher is dan ook van mening dat Verstappen zich niet druk maakt over hoe hij zijn eigen persoon marketingtechnisch in kan zetten: "Maar hij is absoluut een superster thuis in Nederland", klinkt het in de GP Racing podcast. "Het is bijna onmogelijk om wat voor'n winkel dan ook binnen te gaan en niet iemand te vinden die iets van Max Verstappen in een display gebruikt. Laat het Red Bull zijn, de Jumbo-supermarkten, of andere merken in Nederland die op de een of andere manier een partnerschap met hem hebben."

Minder concurrentie

De voormalig Jordan Grand Prix-topman vervolgt: "In Nederland is hij net zo'n superster als Lewis Hamilton in het Verenigd Koninkrijk. Misschien nog wel meer als ik dat mag zeggen, en dat komt alleen omdat Lewis meer competitie heeft van andere topatleten hier in het Verenigd Koninkrijk, en je hebt hier het Premiership Football. Terwijl in Nederland, Max het enige is. Je gaat een tankstation binnen en je wordt begroet door een levensgroot kartonnen bord van Max Verstappen. Hij is, in de wereld van Max Verstappen, alles aan het bereiken wat hij wil bereiken. En hij vinkt alle vakjes af qua financiële beloningen."