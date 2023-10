Jan Bolscher

Dinsdag 3 oktober 2023 10:26 - Laatste update: 11:04

Daniel Ricciardo vertelt dat zijn ontslag bij McLaren achteraf een geluk bij een ongeluk is geweest, en laat weten sindsdien veel aan Red Bull Racing-teambaas Christian Horner te hebben gehad

McLaren bracht halverwege het seizoen van 2022 naar buiten dat Ricciardo aan het eind van het jaar vervangen zou worden door Oscar Piastri, vanwege de tegenvallende prestaties van de Australiër. Zijn contract werd daarmee een jaar eerder dan afgesproken opgeheven, waardoor Ricciardo plots zonder Formule 1-stoeltje achterbleef. Red Bull Racing wierp hem vervolgens een reddingsboei toe door hem binnen te halen als derde coureur. Een goede zet, want inmiddels heeft hij het zitje van Nyck de Vries bij AlphaTauri overgenomen en is bekendgemaakt dat hij ook in 2024 fulltime voor het zusterteam zal rijden.

Geluk bij een ongeluk

"Destijds was het wel pittig, om ontslagen te worden", vertelt Ricciardo tegenover Goodwood.com. "Aan het eind van het seizoen, toen ik thuiskwam met kerst, dacht ik: 'Oké, dit is waarschijnlijk niet goed voor mijn reputatie.' Maar op dat moment kon het mij niet meer schelen. Het was een geluk bij een ongeluk. Ik moest even een stap terug doen, mezelf weer opladen en de liefde voor de sport terugvinden. Als dat op een betere manier had gekund, prima. Maar tegelijkertijd denk ik niet dat het mij goed zou hebben gedaan als ik mijn contract had afgemaakt. Op een bepaalde manier ben ik hen dankbaar voor die beslissing, want we zaten een beetje in de put. En ik weet niet zeker of we eruit hadden kunnen komen."

Dankbaar voor Horner

Ricciardo is daarnaast dankbaar voor alles wat Horner sindsdien voor hem heeft gedaan: "Qua hoe ik mij voelde toen ik terugkeerde bij de [Red Bull-] familie, zijn investeringen in mij, zijn interesse, de open armen: hij is een hele grote supporter geweest. Hij wilde heel graag dat ik weer op het niveau zou komen waarvan hij weet dat ik ertoe in staat ben", klinkt het. "Veel mensen zijn de afgelopen jaren waarschijnlijk wat vertrouwen in mij kwijtgeraakt, maar hij deed heel veel om mij op mijn gemak te laten voelen: hij koppelde mij aan Simon [Reddie, zijn eerdere race-engineer], hij gelooft nog steeds dat ik het kan en hij wil het gewoon zien."