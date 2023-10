Jan Bolscher

Dinsdag 3 oktober 2023 09:39 - Laatste update: 09:47

Eddie Jordan is van mening dat Red Bull Racing de prestaties van Oscar Piastri nauw in de gaten moet houden. Volgens de Ier zou de McLaren-debutant een goede opvolger van Sergio Pérez kunnen zijn.

Pérez is bezig aan zijn derde seizoen in dienst van Red Bull Racing, maar zijn toekomst bij het team staat ter discussie. De Mexicaan begon sterk aan het huidige seizoen met twee overwinningen in de eerste vier races, maar sindsdien is hij in een neerwaartse spiraal geraakt. Niet voor het eerst dit jaar lijkt Pérez in een vormcrisis te verkeren, terwijl Verstappen zich in de vorm van zijn leven begeeft. De voorsprong op zijn teammaat bedraagt maar liefst 177 punten.

Bovenaan het lijstje

De laatste tijd wordt er veel gespeculeerd over een eventuele overstap van Lando Norris naar Red Bull Racing na 2025, maar volgens Jordan is de teammaat van de jonge Brit een betere kandidaat: "Ik denk dat Piastri de real deal is", klinkt het tegenover TalkSport. "Alle lof voor McLaren. Ze hebben hem tot en met 2026 vastgelegd, wat ook wel moest, want er zal veel interesse voor hem zijn. Als ik bij Red Bull zou zitten, en ik zou nadenken over het vervangen van Sergio, zou hij bovenaan mijn lijstje staan."

Weggeblazen

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Op Suzuka trok hij mijn aandacht. Hij had hier nog nooit geracet - misschien vroeger eens in een juniorklasse - en hij kwalificeerde zich op de eerste rij en ging de strijd aan met Max. Let op waar hij gaat, want ik denk dat hij een grote ster kan worden. Ik ben weggeblazen door die jonge gast. Hij is één van de coureurs die Max in de toekomst uit kan dagen. Als er een stoeltje vrijkomt bij Red Bull, wees dan niet verrast als Piastri in de openbaarheid wordt genoemd."