Hoewel Carlos Sainz voorlopig de eerste en enige overwinning van Ferrari in 2023 heeft weten te boeken, is hij niet van mening dat hij nu de nummer één van Ferrari is. In gesprek met het Spaanse Marca onthult hij dat hij vindt dat het team eigenlijk altijd de eerste prioriteit geniet en dat de voorkeurspositie iets is dat is verzonnen door de media of de fans.

Charles Leclerc werd toch wel jarenlang bij Ferrari als de man voor de toekomst beschouwd. Aan het begin van 2022 liet de Monegask de juiste vorm dan ook zien, door het titelgevecht met Max Verstappen aan te gaan. Toch bleek meer dan eens dat Leclerc op cruciale momenten soms toch op een fout te betrappen is. Daarnaast was hij erg vocaal op de boordradio over verkeerde strategische keuzes van zijn team, daar waar Sainz vanuit de auto soms de tactiek bepaalde.

Nummer één positie

In Singapore liet Sainz zien dat hij middels een uitgekiemde strategie de wedstrijd naar zijn hand kon zetten. De Mercedessen hadden daar de snelheid te pakken om de race te winnen, maar de Spanjaard liet Lando Norris in zijn DRS komen, zodat hij een buffer kon zijn tegen de opkomende George Russell en Lewis Hamilton. Het toonde de extra capaciteit van de Spanjaard, die benadrukt dat hij echt niet de nummer één van Ferrari is. "We vechten niet om de nummer één of twee van het team te zijn. De prioriteit is Ferrari... Er is geen nummer 1 of 2 - dat is een uitvinding van de media of de fans", zo legt hij uit.

Gevecht in Monza

Voor de zomerstop kreeg Sainz zo nu en dan nog te horen dat hij niet voorbij zijn teamgenoot mocht, maar de tweevoudig Grand Prix heeft niet het gevoel dat hij wordt ondergewaardeerd. "[Ik voel me] zeer gewaardeerd, er zijn geen favorieten geweest bij Ferrari dit jaar of vorig jaar, tussen Leclerc en mij is er een goede relatie." Het intense gevecht om de derde plek in Monza is wat hem betreft het perfecte voorbeeld: "We vechten zonder problemen zoals we zagen in Monza en dat is het mooie van Ferrari."