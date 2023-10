Remy Ramjiawan

Maandag 2 oktober 2023 19:34

Het team van Andretti Cadillac heeft inmiddels ook gereageerd op de bekendmaking van de goedkeuring van de FIA. Via een statement laat het team weten vereerd te zijn met de goedkeuring en kijkt het uit naar de gesprekken met de aandeelhouders van de Formule 1, om op die manier zo snel mogelijk de weg naar de startgrid te vinden.

Maandag werd bekend dat de FIA het Amerikaanse team het groene licht heeft gegeven voor deelname aan de Formule 1. Het is echter nog niet bekend welk instapmoment daarvoor wordt aangewezen, al lijken alle pijlen te wijzen naar 2026. Toch moet Andretti nog langs een andere ballotagecommissie namelijk: Formula One Management. De commerciële rechtenhouder van de sport, die onder leiding van Stefano Domenicali staat, is nog wat huiverig voor de deelname van een elfde team.

Historisch en prestigieus kampioenschap

In de verklaring bedankt Andretti Cadillac de FIA en kijkt het uit naar de gesprekken met de Formule 1. "We waarderen het strenge, transparante en volledige evaluatieproces van de FIA en zijn ongelooflijk blij dat we de kans krijgen om deel te nemen aan zo'n historisch en prestigieus kampioenschap. We kijken ernaar uit om in gesprek te gaan met alle belanghebbenden in de Formule 1 terwijl we verder gaan met onze plannen om zo snel mogelijk toe te treden tot de grid", zo laat het optekenen.

De bal ligt nu bij de FOM en hoewel de teams uiteindelijk geen zeggenschap hebben over wie er wordt toegelaten, zal Domenicali ongetwijfeld wel de wens van de teams in gedachten houden.