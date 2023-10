Remy Ramjiawan

Maandag 2 oktober 2023 18:59

McLaren heeft haar nieuwe interne windtunnel onthuld met een kijkje achter de schermen. Het McLaren Technology Centre (MTC) werd in 2003 geopend, maar had te kampen met verouderde apparatuur, waaronder de windtunnel. In 2010 werd de windtunnel gesloten en huurde het team een windtunnel van Toyota in Duitsland.

Toch heeft McLaren altijd de ambitie uitgesproken om alle activiteiten weer op eigen locatie uit te kunnen voeren en daarvoor was de bouw van een nieuwe windtunnel nodig. In 2019 werd de eerste paal de grond ingeslagen. De initiële opleverdatum werd uitgesteld vanwege de pandemie, maar inmiddels is de windtunnel operationeel.

Windtunnel op eigen complex

Het hebben van een eigen windtunnel biedt verschillende voordelen, waaronder kostenbesparingen door het niet hoeven verschepen van onderdelen naar Duitsland en een snellere doorlooptijd voor upgrades. Veel geheimen van de teams spelen zich af in de windtunnel en dus is er maar beperkte toegang. McLaren heeft echter beelden vrijgegeven de hagelnieuwe faciliteit.

Belangrijkste project sinds oprichting van technisch centrum

Christian Schramm, directeur R&D en technologie, beschouwt de bouw van de windtunnel als de belangrijkste investering sinds de oprichting van het MTC. "Het was een enorm project en de grootste investering in [McLaren] racen sinds de bouw van het MTC. Het was een geweldige teamprestatie. Er waren veel opofferingen, extra uren en extra diensten, zowel doordeweeks als in het weekend. Dit was een complex project, maar het harde werk van het team zorgde ervoor dat we succesvol waren", zo legt uit op de website van McLaren.