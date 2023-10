Vincent Bruins

Zondag 1 oktober 2023 20:01

Max Verstappen is de grootste sporter die Nederland ooit heeft voortgebracht. Ronald Waterreus legt in zijn column voor De Limburger uit waarom hij zo geniet van de kampioenschapsleider.

Verstappen maakt een absoluut dominant seizoen mee. Hij behaalde twee overwinningen en twee tweede posities in de eerste vier Grands Prix, voordat de coureur van Red Bull Racing een recordbrekende tien Formule 1-races op rij won. Pas op de straten van Singapore zat het hem voor het eerst echt tegen en werd hij vijfde. Een week later was het echter weer business as usual. Verstappen won in Japan vanaf pole position met de snelste ronde en ging 51 van 53 ronden op Suzuka aan kop. Hij hoeft nog maar drie puntjes te halen ergens in de komende zes Grands Prix om zijn derde wereldkampioenschap veilig te stellen.

Vlegel van verderop in de straat

"Net zoals u vermoedelijk, geniet ik enorm van Max," deelt Waterreus in zijn column. "En dat zit 'm niet eens per se in zijn attractieve, gedurfde en vastberaden rijstijl. Mijn sympathie voor hem heeft vooral ook te maken met zijn manier van manifesteren buiten de wedstrijden. Denk dat blauwe racepak even weg en hij oogt nog steeds een beetje als de vlegel van even verderop in de straat. Het jochie dat op een achternamiddag prompt bij u aan kan komen bellen omdat hij per ongeluk een bal in de achtertuin heeft geschoten. En ook in zijn stekelige, soms wat kinderachtige opmerkingen richting zijn ervaren rivaal Lewis Hamilton toont hij geregeld zijn jeugdigheid."

Mimiek van Kuifje

"Zijn voorkomen van stripheld met de zachte g; het zou bijna afleiden van de status die hij in amper vijf jaar heeft opgebouwd," vervolgde Waterreus. "Met straks drie behaalde wereldtitels in een van de grootste mondiale sporten is hij groter dan Jaap Eden. Groter dan Fanny Blankers-Koen. En, ja, wat mij betreft ook groter dan Johan Cruijff. Max kan nóg drie wereldtitels pakken, desnoods nog tien of twintig, maar één conclusie staat nu al vast. Hij, die pas 26-jarige coureur met de mimiek van Kuifje, is de grootste sporter die ons land ooit heeft voortgebracht."