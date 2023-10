Verstappen kan naast derde wereldkampioenschap ook dit bijzondere record pakken in Qatar

Vincent Bruins

Max Verstappen kan tijdens de Grand Prix van Qatar een bijzonder record verbreken. Deze mijlpaal is momenteel nog in handen van Sebastian Vettel.

Verstappen heeft al een boel records in handen. Hij kwam vorig jaar vijftien keer als eerste over de finish en pakte daarmee had record voor de meeste overwinningen binnen een seizoen. Tijdens de Italiaanse Grand Prix vorige maand verbrak hij het record voor de meeste zeges op rij met tien. Vettel ging in 2013 negen keer achter elkaar met de winst ervandoor. In 2021 scoorde Verstappen de meeste podiumresultaten binnen een seizoen met 18. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. De Nederlander kan in Qatar zijn derde wereldkampioenschap veiligstellen door simpelweg drie puntjes te pakken. Maar er is ook nog een record waar hij op kan azen.

Meeste ronden aan de leiding binnen een seizoen

Sebastian Vettel was dominant in 2013, het jaar waarin hij zijn vierde en laatste wereldkampioenschap pakte. Er werden dat seizoen negentien Grands Prix verreden, goed voor 1133 ronden. Vettel ging daarvan 739 ronden aan de leiding en dat is een record voor de meeste ronden op de eerste positie binnen een seizoen. Hij lag tenminste één ronde aan de leiding in elke wedstrijd van 2013, behalve in Monaco. Tijdens de Grands Prix van België, Singapore, Korea, Abu Dhabi en Brazilë lag hij zelfs elke ronde op kop. Bij Verstappen staat de teller dit seizoen momenteel op 712. Aangezien de Grand Prix van Qatar over 57 ronden wordt verreden, kan de Red Bull-coureur dit record volgende week dus verbreken. Alleen in Saoedi-Arabië en Singapore lag Verstappen nooit op kop en in Spanje, Canada en Hongarije lag hij elke ronde aan de leiding. Als Verstappen 28 van de 57 ronden op Lusail International Circuit op de eerste plek ligt, dan verbreekt hij het record van Vettel.