Remy Ramjiawan

Zaterdag 30 september 2023 14:10 - Laatste update: 14:30

Het team van Red Bull Racing wist in Japan haar zesde constructeurstitel bij te schrijven. Velen schrijven het succes toe aan Max Verstappen of Adrian Newey, maar volgens Robert Doornbos wordt daarmee de rol van Christian Horner onderschat, die in zijn ogen altijd 'iets speciaals' heeft gehad.

Het Oostenrijkse team was met Sebastian Vettel vanaf 2010 tot en met 2013 erg sterk. In die vier seizoenen wist de brigade van het energiedrankjesbedrijf de titels mee naar huis te nemen. In de jaren daarna was de auto wellicht wel top, maar Red Bull leverde vooral in ten opzichte van de concurrentie wat betreft het motorvermogen. In 2019 kwam Honda aan boord en inmiddels heeft het team weer twee titels extra op zak en Verstappen kan zijn derde coureurskampioenschap in Qatar ophalen.

Andere teams waren onder de indruk

In gesprek met Formula1.com legt Doornbos uit dat het al snel zichtbaar was dat Horner van een andere orde was. "In de Formule 3000 sponsorde Red Bull mijn teamgenoot [Vitantonio] Liuzzi, dus ze keken al in de keuken van Arden en leerden Christian kennen. Hij zorgde ervoor dat alles gladjes verliep. Alle auto's waren hetzelfde, maar Christian stuurde zijn team een paar dagen eerder naar het circuit om de pitbox te verven en ervoor te zorgen dat alle kleding terug was van de wasserij." Dat beeld was al genoeg om indruk te maken op de andere teams: "De andere teams hadden zoiets van 'Wow, ze zijn er mee bezig'. De eerste twee tienden zitten er al in, dat is wat Christian me altijd vertelde."

Vastberadenheid

Dat was volgens de Rotterdammer dan ook waarom Helmut Marko besloot om Horner aan te stellen voor Red Bull Racing in 2005. "Ik denk dat dat Red Bull aantrok, of in ieder geval Helmut Marko, en hij dacht: 'Oké, als we een teambaas nodig hebben, moeten we het op een andere manier doen. In plaats van de gebruikelijke jongens. We nemen jonge vent en promoveren we hem naar de Formule 1. In die eerste jaren bij Red Bull zag je de vastberadenheid van Christian om het voor elkaar te krijgen en te slagen. Hij had iets speciaals als leider, zelfs op zijn jonge leeftijd."