Jay Winter & Brian van Hinthum

Vrijdag 29 september 2023 19:18

De wagen van Mercedes levert ook in 2023 niet wat het team uit Brackley ervan gehoopt had en Toto Wolff liet recent vallen dat zijn renstal klaar is om de W13 in de prullenbak te gooien. Lewis Hamilton is het niet eens met die uitspraken en houdt er een andere mening op na.

Het seizoen van Mercedes is tot nu toe behoorlijk wisselvallig. Per circuit verschilt het hoe de Zilverpijlen voor de dag komen, zo viel het team van Toto Wolff in Monza behoorlijk tegen en is was gebrand op revanche tijdens de Grand Prix van Singapore. Met een derde plek in Marina Bay als beste resultaat viel het uiteindelijk toch een soort van tegen. Ook tijdens de Grand Prix van Japan had Mercedes het weer vrij lastig, zowel op de baan als aan de pitmuur. Het symboliseert het wisselvallige jaar van de Zilverpijlen.

Prullenbak

Wolff liet vorige week doorschemeren dat zijn team klaar is om de tegenvallende W14 achter zich te laten. "We krijgen veelbelovende signalen uit de windtunnel, van een auto die in balans en meer een eenheid is. We hebben antwoorden op onze vragen gekregen. Dus we kijken echt met veel vertrouwen naar de resultaten. "We gooien deze auto in de prullenbak, net op het moment dat hij echt snel is, en beginnen dan aan een nieuwe reis", vertelde de Oostenrijkse teambaas recent met het oog op 2024.

Hamilton is het oneens

Hamilton is het op zijn beurt echter niet helemaal eens met de woorden van zijn baas. "Natuurlijk gooien we de auto nooit in de prullenbak", vertelt de zevenvoudig wereldkampioen. "Deze auto's zijn nog altijd meesterwerken, echt waar. Ook al is het niet de snelste auto ter wereld. Tweeduizend mensen hebben zo hard gewerkt om deze dingen te bouwen en ze zullen voor altijd deel uitmaken van onze historie en daarnaast ons leerproces. Er zijn een paar dingen die we proberen te veranderen en we proberen ons aan de positieve punten vast te houden. Je hebt altijd goede en slechte kanten."