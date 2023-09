Brian Van Hinthum

Sergio Pérez is op dit moment één van de meest besproken coureurs in de Formule 1. De Mexicaanse coureur maakte er in Suzuka een potje van en het komt de Red Bull-coureur, de laatste races veel betrokken bij crashes, op veel kritiek te staan. Jolyon Palmer vraagt zich hardop af wat er met de racekwaliteit van de Mexicaan gebeurd is.

Het seizoen van Pérez begon nog zo sterk. De man uit Guadalajara wist twee van de eerste vier races op zijn naam te schrijven en leek serieus mee te kunnen gaan doen om de prijzen. Na de Grand Prix van Miami en de klinkende zege van Max Verstappen, leek er echter wat te knakken in het hoofd van de Mexicaan. Hij kwam in een van de moeilijkste fase van zijn carrière terecht en wist met de beste auto van het veld zelfs vijf keer op rij niet door te stoten naar Q3 in de kwalificaties. Hij leek zichzelf later weer wat te herpakken, maar beleeft nu opnieuw een zeer lastige fases, waarbij hij ook nog andere coureurs meeneemt in zijn malaise in de vorm van crashes.

Gebakken peren bij kleinere teams

Zo verpestte Pérez zowel in Singapore als in Japan de race van coureurs die streden om een aantal broodnodige punten. Palmer begrijpt niks van de problemen bij Pérez: "In Singapore zorgde hij voor het uitvallen van Yuki Tsunoda tijdens de openingsronde, crashte hij Albon uit de punten en ontving hij een vijf seconden straf die zijn positie niet aantastte. Ondertussen zaten twee kleinere Formule 1-teams met de gebakken peren wegens de enorme gemiste kansen", schrijft hij in zijn column voor Formula 1. "In Japan had hij een kort herstel, voordat hij zijn auto in de achterkant van de Haas van Kevin Magnussen prikte en hem in de rondte duwde. Ook daar kreeg hij vijf seconden straf."

Frustraties en wanhoop

Palmer vindt het vreemd dat de racekwaliteiten - vaak één van Pérez zijn grootste wapens - ineens verdwenen zijn. "Het was een actie die ongetwijfeld geboren was uit frustratie, omdat hij in de snelste auto zit en veel langer dan gewenst achter het langzaamste team op de zondag zat. Dat terwijl hij wanhopig was om wat plekken te herstellen. Het was een compleet hopeloze actie, van een coureur die zijn kwaliteiten in de race volledig kwijt lijkt te zijn. Zijn laatste actie was totaal niet zoals Pérez is, die normaal altijd goed is met het remmen. Het baart zorgen dat het dezelfde stijl lijkt als hoe hij in Singapore reed. Dat was al een punt van aandacht voor afgelopen weekend", besluit de voormalig Formule 1-coureur.