Brian Van Hinthum

Donderdag 28 september 2023 14:10

Na elk Grand Prix-weekend krijgen de coureurs aan de hand van het oordeel van vijf juryleden een Power Ranking-cijfer toebedeeld. Max Verstappen bleef tijdens het hele weekend in Japan ongenaakbaar. De Nederlander leek uit op wraak, slaagde daarin en wordt beloond met een prachtig cijfer.

Na afloop van elke Grand Prix vraagt de Formule 1 een vijfkoppig jurypanel om iedere coureur te beoordelen met een cijfer tussen de nul en tien. Per coureur wordt hier vervolgens het gemiddelde van genomen en dat wordt voor die week de uiteindelijke beoordeling van de coureur. In het algemeen klassement worden alle beoordelingen bij elkaar opgeteld. Dat totale aantal punten, vormt vervolgens de Power Ranking voor die coureur. De tien coureurs met de hoogste totale scores, dingen mee in het klassement.

Perfectie

In Singapore liep Verstappen tegen een behoorlijke domper op en na die race zei de Nederlander tegen Christian Horner dat hij in Japan met een voorsprong van twintig seconden op de rest de race op Suzuka wilde winnen. Hij faalde daarin, al was het met minimaal verschil. Feit is wel dat Verstappen op het Japanse circuit de rest van het veld eigenlijk het hele weekend zoek reed, inclusief teamgenoot Sergio Pérez. Hij wordt dan ook beloond met een perfecte tien. De overige plekken in de top drie worden vergeven aan de heren van McLaren. Lando Norris krijgt van de jury een verdiende 9,4. Oscar Piastri moet het met een wat lager cijfer doen: de man uit Australië krijgt een 8,6 van het panel. Charles Leclerc en Lewis Hamilton vullen de top vijf.