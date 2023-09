Brian Van Hinthum

Lewis Hamilton is één van de meest geliefde coureurs ter wereld en tijdens zijn tocht langs alle verschillende plekken op aarde komt hij natuurlijk een hoop fans tegen. Daardoor komt de Brit ook een hoop rare verhalen en momenten tegen in interactie met die fans en daar doet hij nu een boekje over open.

De zevenvoudig wereldkampioen is natuurlijk alweer een tijdje actief op het hoogste podium van de motorsport. Aan de hand van zijn racekwaliteiten, persoonlijkheid en roemruchte carrière, heeft de man uit Stevenage door de jaren heen wereldwijd een hoop fans verzameld. De Brit behoort steevast tot de populairste coureurs op de grid, waar het Formule 1-circus ook heen reist. Op sommige plekken zijn de fans ook behoorlijk fanatiek, zoals afgelopen week in Japan.

Opmerkelijk verhaal

De Mercedes-coureur krijgt in gesprek met GQ Sports de vraag wat de grappigste interactie is geweest die hij met een fan heeft gehad. "Een hoop fans gooien hun baby's naar mij. Hey, hou mijn baby vast! Dan zit je ineens opgezadeld met die baby. Ik heb iemands voorhoofd ondertekend, net als iemands wang. Ik had een fan in Japan die mij een pak boxershorts gaf. Toen ik die later aan wilde doen, kreeg ik ze niet over mijn knieën heen. Het waren namelijk kinderboxershorts. Dat was zo grappig!", lacht Hamilton. "Ik denk dat ze ze mij gewoon wilde laten dragen. Ik weet het niet? Zou je er goed uitzien in deze dingen?"

Helmen zijn heilig

Hamilton heeft echter één ding dat hij niet graag ondertekent of weggeeft. "Het enige ding dat ik weiger te ondertekenen, is mijn helm. Ik draag een hoop trots mee in mijn helmen. Dat is mijn tenue. Ik heb misschien twee helmen in totaal weggegeven. Aan mijn baas en aan een hele goede vriend die nu is overleden. Dat zijn onderdelen van mijn nalatenschap. Op een dag zet ik ze allemaal in een museum met al mijn auto's, zodat mensen mijn tocht vanaf het begin kunnen bekijken", besluit de meervoudig kampioen.