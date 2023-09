Vincent Bruins

Woensdag 27 september 2023 17:51 - Laatste update: 19:45

Helmut Marko is ingegaan op een aantal merkwaardige uitspraken van leden van het Mercedes Formule 1-team. De Oostenrijker maakt zich er echter niet al te druk om. Hij ziet Mercedes momenteel namelijk niet als een serieuze tegenstander.

Max Verstappen schreef eerder deze maand de Grand Prix van Italië op zijn naam. Het was de tiende overwinning op rij voor de Nederlander. Hij verbrak daarmee het record dat op naam stond van Sebastian Vettel die in 2013 negenmaal achter elkaar zegevierde, ook voor Red Bull Racing. Toto Wolff leek toen niet onder de indruk te zijn van het record. De Mercedes-teambaas vond het meer een statistiekje voor Wikipedia, iets waar toch niemand naar zou kijken. Lewis Hamilton leek de prestaties van Verstappen te willen bagatelliseren door te stellen dat hij het zelf lastiger heeft gehad qua teamgenoten.

Verzinnen niet allerlei verhaaltjes

"We focussen op ons eigen team om de beste prestaties eruit te halen en we maken ons niet druk om Mercedes, zolang ze geen serieuze tegenstanders zijn voor ons," legde Marko tegenover Autosport uit over het verschil tussen Red Bull en de Zilverpijlen. "We doen ons best en verzinnen niet allerlei verhaaltjes, zoals zij dat doen." Verstappen ging er na het verbreken van zijn record er nog verder op in: "Ik denk dat het voor Mercedes erg moeilijk is om met verlies om te gaan. Dat is het probleem, wanneer je voor zoveel jaren gewonnen hebt natuurlijk. Maar uiteindelijk moet je ook realistisch zijn. Als het niet mogelijk is [om te winnen], dan is het niet mogelijk. Je moet kunnen waarderen wat de andere teams aan het doen zijn. Dat deden wij ook in de jaren, toen Mercedes domineerde. Toen zeiden we tegen onszelf: 'We moeten harder werken'. We waren in de tijd namelijk simpelweg niet goed genoeg vergeleken met hen."