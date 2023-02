Lars Leeftink

Vrijdag 17 februari 2023 10:24

Met de lancering van Alpine op donderdagavond is het hele rijtje compleet en hebben we alle liveries voor het nieuwe seizoen mogen aanschouwen. Met alle onderstaande wagens en kleuren gaan de teams de strijd aan in het nieuwe seizoen.

Het onthullen van de auto's en de bijbehorende livery is al jaren voor veel mensen het begin van het seizoen in de Formule 1. Daar waar de auto's pas tijdens de testdagen in Bahrein op de baan gaan komen en details van de auto zelf dan ook voor het eerst zichtbaar zullen zijn, stonden de afgelopen weken voornamelijk in het onthullen van de strijdkleuren én de wagens voor het nieuwe seizoen. Check hieronder een overzicht van alle liveries en auto's voor 2023.

Haas kiest dit jaar, mede dankzij nieuwe titelsponsor MoneyGram, voor meer zwart. De zwart/wit/rood combinatie was de afgelopen jaren al terug te vinden, maar vooral het wit en rood domineerde. Dat is dit seizoen anders.

Hoewel sommige wilde geruchten nog rondzongen over een plotselinge verandering in livery bij de Oostenrijkse renstal, is men in Milton Keynes weer rustig voor het gebruikelijke patroon gegaan. Weinig verrassend dus voor Max Verstappen en Sergio Pérez, die met de RB19 op jacht gaan naar de volgende titel.

Het derde team dat de kleuren voor komend seizoen aan de buitenwereld getoond heeft, is het team van Williams. De renstal waar we komend seizoen Alex Albon en Logan Sargeant zien rijden, gaat zoals gebruikelijk voor een blauwe kleurafstelling, waarmee de auto vrij veel op die van vorig jaar zal gaan lijken. Wel nieuw: het logo van Gulf Oil op de voorkant.

De renstal uit Hinwil was de vierde formatie die haar nieuwe kleurenschema onthulde. Valtteri Bottas en Zhou Guanyu zullen in een zwart/rode auto het team uit Zwitserland gaan verdedigen. Het afgelopen seizoen wist de renstal een prima zesde plek in het constructeurskampioenschap te behalen en dat zal het team in 2023 met de C43 willen gaan overtreffen.

AlphaTauri

Het nieuwe team van Nyck de Vries maakte in New York bekend met welke livery het in 2023 gaat rijden. Net zoals voorgaande jaren heeft het team gekozen voor blauw en wit als primaire kleuren. Er is echter ook wat meer rood op de auto terug te vinden. Dit komt omdat Orlen nieuw is als sponsor van AlphaTauri en daardoor op de auto prominent aanwezig is.

Bij McLaren besloten ze qua kleurstelling en patronen voor 2023 hetzelfde aan te houden als in 2022. Met Chrome en Velo als voornaamste sponsoren op de livery gaan Lando Norris en Oscar Piastri aan het seizoen beginnen. De grootste verandering is dat de bovenkant van de auto nu niet meer oranje maar zwart is.

Aston Martin

Bij Aston Martin besloten ze eigenlijk amper iets aan te passen aan de livery voor de auto van 2023. Lance Stroll zal met ongeveer dezelfde livery in 2023 proberen zijn resultaten van vorig jaar te verbeteren, terwijl Fernando Alonso zijn avontuur gaat beginnen in de auto die vooral groen is. Cognizant en Aramco staan van de sponsoren het grootst op de auto.

Hoewel de onthulling van de gloednieuwe SF-23 uiterst vermakelijk was, is er aan het nieuwe speeltje van Charles Leclerc en Carlos Sainz weinig verrassends te bespeuren. De Maranello-formatie gaat voor het 2023-seizoen grotendeels op dezelfde voet verder als waar men in 2022 gebleven was. Dit seizoen hoopt Ferrari nét dat stapje extra te zetten en mee te doen om de wereldtitel.

Mercedes heeft vriend en vijand verrast door voor aankomend seizoen terug te keren naar de zwarte livery waarmee ook in 2020 en 2021 werd gereden. De W14 is een doorontwikkeling van de W13; de auto waarmee de 'Zilverpijlen' afgelopen jaar een teleurstellend seizoen kenden. Gedurende de winter zouden de grootste problemen echter opgelost moeten zijn, dus mogelijk zien we Lewis Hamilton en George Russell weer vooraan meevechten vanaf maart.

Alpine

Met alle gelekte beelden was het allemaal niet meer zo spannend om te wachten op de nieuwe Alpines en de laatste onthulling van de tien teams was dan ook weinig spectaculair. De Franse formatie vangt 2023 opnieuw aan met twee liveries: één normale en één roze livery waar zij de eerste drie races van het seizoen mee gaan rijden. Deze livery staat in het teken van hoofdsponsor BWT.

