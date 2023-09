Jan Bolscher

Dinsdag 26 september 2023 14:59

Damon Hill vermoedt dat Red Bull Racing op zoek is naar "een betere rechterhand" voor Max Verstappen, aangezien de Nederlander momenteel onverslaanbaar is. Sergio Pérez moet dan ook aan de bak volgens de oud-wereldkampioen.

Pérez maakte in 2021 zijn debuut bij het team van Red Bull Racing en heeft sindsdien waardevolle bijdragen geleverd voor de renstal. Met name in zijn eerste jaar als teammaat van Max Verstappen speelde de Mexicaan een belangrijke rol bij diens eerste wereldkampioenschap, maar sindsdien zijn de onderlinge verschillen alleen maar groter geworden. Waar Pérez begin dit jaar zichzelf als kampioenschapskandidaat uitriep, kijkt hij nu tegen een achterstand van 177 punten aan ten opzichte van de Nederlander.

Betere rechterhand voor Verstappen

"Pérez kan niet op deze voet verdergaan", vertelt Hill in de F1 Nation-podcast. Red Bull zal waarschijnlijk op zoek zijn naar een betere rechterhand voor Verstappen, omdat ze weten dat hij onverslaanbaar is. In de tijd van Michael Schumacher zei Ferrari ook tegen Eddie Irvine: 'je kan Michael niet verslaan, dus doe gewoon je best.' Dat is niet fijn om te horen voor een coureur. Soms kom je gewoon coureurs tegen die beter zijn dan jij. Coureurs als Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Verstappen, Juan Manual Fangio en alle andere grootheden, zijn ontzettend lastig te verslaan", aldus de wereldkampioen van 1996.

Meerdere kapers op de kust

De toekomst van Pérez binnen Red Bull Racing is dan ook het hele seizoen al voer voor speculatie. De Mexicaan heeft een contract tot eind 2024 en teambaas Christian Horner heeft meerdere keren de toezegging gedaan dat hij in ieder geval zijn huidige deal gewoon uit zal zitten, maar met Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo en Liam Lawson beschikt de renstal uit Milton Keynes over een aantal goede eventuele opvolgers. De druk blijft er dus vol op staan voor de man uit Guadalajara.