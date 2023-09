Vincent Bruins

Dinsdag 26 september 2023 14:32 - Laatste update: 14:35

McLaren scoorde afgelopen zondag tijdens de Grand Prix van Japan haar derde dubbelpodium van het hybridetijdperk. Maar als het aan Oscar Piastri lag, dan waren hij en Max Verstappen niet door de eerste bocht gekomen, zo liet hij met een knipoog weten.

Verstappen ging op de zaterdag op het Suzuka International Racing Course ontzettend rap en sleepte de pole position binnen met zes tienden voorsprong. Piastri kwalificeerde zich als tweede en zou de voorste startrij met de Nederlander delen. Zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris klokte de derde tijd. Piastri maakte niet de allerbeste start mee, maar ook Verstappen niet. Dat gaf Norris aan de buitenkant de mogelijkheid om Piastri voorbij te steken en Verstappen aan te vallen. Uiteindelijk zou het de tweede plek blijven voor Norris. Na Australië in 2014 en Italië in 2021 werd Japan dit seizoen de derde Grand Prix van de afgelopen tien jaar waarin McLaren een dubbelpodium scoorde, dankzij de derde positie van Piastri.

Artikel gaat verder onder video

McLarens in beide spiegels

"Ik zag in mijn rechterspiegel dat Oscar een iets betere start had, maar tegelijkertijd zag ik in mijn linkerspiegel dat Lando een nóg betere start had," vertelde Verstappen na afloop van de race. "En toen probeerde ik natuurlijk eerst mijn positie ten opzichte van Oscar te verdedigen, maar hij bleef daar zitten, en ik zag aan de linkerkant Lando komen met veel meer snelheid. Hij stuurde toen een beetje naar rechts en ik dacht: 'Ik kan niet meer naar rechts!' Dus ik probeerde recht te blijven en gelukkig gebeurde er niks. Het zat behoorlijk dicht bij elkaar, maar dat is racen."

Senna aan de binnenkant van Prost bij de start in 1990

OOK INTERESSANT: Piastri scoort allereerste podium: "Kan het team niet genoeg bedanken"

Senna en Prost nadoen

Piastri zag het al voor zich dat er een herhaling van 1990 had kunnen plaatsvinden in de eerste bocht in Japan: "Nu ik er zo op terugblik, ik lag op de perfecte positie om Senna en Prost na te doen, gewoon echt perfect. Dat is echt zo," antwoordde de Australiër op de vraag of hij iets anders had moeten doen bij de start. "Maar nee, ik zag dat ik goed weg kwam, maar ik was een beetje te optimistisch met het gaspedaal in het tweede deel van de start en op dat moment wist ik dat ik niet ver genoeg langs Max zat. Ik zag Lando aan de buitenkant komen. Dus ja, genoegen nemen met de derde plaats was gewoon de veiligste optie op dat moment." Piastri werd met P3 de eerste rookie sinds 2018 om op het podium te staan in de Formule 1. De laatste keer was het Lance Stroll in Azerbeidzjan voor Williams.