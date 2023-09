Brian Van Hinthum

Maandag 25 september 2023 15:29 - Laatste update: 15:34

Red Bull Racing wist tijdens de Grand Prix van Japan beslag te leggen op de welverdiende constructeurstitel en dat mag natuurlijk gevierd worden. Aan alcohol leek er op het feestje van de Oostenrijkse renstal in ieder geval geen gebrek en op beelden van Christian Horner kunnen we zien dat het er gezellig aan toe ging.

Het zat er natuurlijk al even aan te komen, maar tijdens de Grand Prix van Japan wist Red Bull daadwerkelijk beslag te leggen op het constructeurskampioenschap van 2023. Met een voorsprong van maar liefst 318 punten op het team van Mercedes, is het onmogelijk dat de formatie van Horner nog achterhaald wordt en dus kon de champagne in Suzuka van de kurk. Na de overwinning van Max Verstappen, zijn dertiende van het seizoen, was het dan ook tijd voor een feestje.

Mooi feestje

En dat feestje kwam er. Op beelden op social media viel al te zien dat er grote aantallen flessen Heineken klaarstonden voor het team van Horner en op later verschenen beelden van de teambaas valt te zien dat het er in de avond vrij gezellig aan toe is gegaan bij de Oostenrijkse formatie. De Britse voorman is op de video achter de bar te zien als barman, terwijl hij samen met zijn werknemers meezingt met het nummer 'Wonderwall' van Oasis. Een verdiend feestje als bekroning op het uitstekende jaar. Volgende week hoopt men met Max Verstappen de coureurstitel definitief binnen te slepen.

