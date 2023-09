Brian Van Hinthum

Lewis Hamilton liet tijdens de Grand Prix van Japan zien nog altijd met het mes tussen de tanden te kunnen racen, ook op 38-jarige leeftijd. De Brit had een aantal vurige gevechten met teamgenoot George Russell in Suzuka. Rick Winkelman vindt het indrukwekkend hoe de veteraan zich nog altijd tentoonstelt in de sport, terwijl presentator Rob Kamphues juist een vies spelletje zag.

Het was voor Hamilton verre van een gemakkelijke middag op het circuit van Suzuka. De Britse coureur, die met Fernando Alonso volop in gevecht is voor de derde plek in het wereldkampioenschap, wist weer belangrijke punten te scoren door als vijfde langs het zwart/wit-geblokt te rijden in Japan. Daarvoor moest de zevenvoudig kampioen hard knokken, want Russell en beide Ferrari's maakten het Hamilton niet bepaald gemakkelijk. Met zijn teamgenoot vocht hij een aantal verhitte duels uit op de baan en dat zorgde voor een aantal hachelijke momenten.

Vuile dingetjes

Uiteindelijk besloot Mercedes om Hamilton de voorkeur te geven, al was dat tactisch gezien misschien wat laat. Na afloop van de race in Japan bespreken de heren aan tafel van het Race Café op Ziggo Sport de strijd tussen de heren. Presentator Rob Kamphues opent: "Wij zeggen altijd dat Hamilton een hele keurige coureur is en geen vuile dingetjes doet. Maar nu zie je hem nota bene bij zijn eigen teamgenoot dit soort dingetjes doen." Robert Doornbos is het oneens met die uitspraken: "Silverstone? Copse? Een harde racer", stelt de oud-coureur. "Ja, maar niet fel. Dit zijn toch bij je eigen teamgenoot twee dingetjes waarvan je denkt: 'nou...'", voegt Kamphues toe.

Winkelman steekt loftrompet

Winkelman vindt het juist heel mooi om te zien dat de inmiddels 38-jarige Brit nog altijd het heilige vuur in zich heeft. "Ik vind het cool. Hij laat echt zien - ondanks al zijn kampioenschappen en dat hij al zo lang meegaat - dat hij écht nog wil. Dat hij wil vechten. Het is niet dat hij even de jaren opmaakt of zo. Hij is echt nog vol bezig. Ik vind dat gaaf om te zien, hoor. Écht een groot kampioen", besluit de analist over de nummer drie in het wereldkampioenschap.