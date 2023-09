Jordy Stuivenberg

Maandag 25 september 2023 12:22

Red Bull had het aan Max Verstappen te danken dat het lukte om de constructeurstitel in Japan binnen te halen. Sergio Pérez viel immers puntloos uit. De Nederlander vergaarde 400 van de 623 punten van het team en is trots op wat het team dit jaar gepresteerd heeft.

Verstappen en Pérez domineerden samen de openingsfase van het seizoen, voor de Nederlander aan een ongekende reeks van tien overwinningen begon. Na een slippertje in Singapore was het in Japan weer business as usual. Verstappen kwam met bijna twintig seconden voorsprong over de streep. Tijdens de persconferentie na afloop kreeg hij de vraag of deze wereldtitel beter voelt dan die van vorig jaar.

“Ja, het voelt zeker beter. De auto is dit jaar nog dominanter, op Singapore na. We hebben in alle races een hele goede auto gehad. Het is een ongelofelijk seizoen, ook voor iedereen binnen het team. Ik ben heel erg trots hier onderdeel van uit te maken, maar ook heel trots dat ik met allemaal geweldige mensen mag werken op de baan en in de fabriek. Die mensen zie je misschien niet altijd, maar zij werken heel hard om onze auto’s in de best mogelijke vorm klaar te zetten.

“De ontwikkeling gaat het hele jaar door en zij zorgen er ook voor dat we goed voorbereid zijn voor het jaar dat gaat komen. Iedereen weet heel erg goed wat zijn rol is en is heel erg goed in wat hij of zij doet. Daarnaast is de communicatie en de samenwerking tussen iedereen die hier werkt wat het mogelijk maakt om zo’n resultaat neer te zetten.”