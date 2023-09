Spaanse F1-analist onder vuur na pijnlijke grap over Michael Schumacher

Jordy Stuivenberg

Maandag 25 september 2023 10:45 - Laatste update: 10:49

De Spaanse Formule 1-expert Antonio Lobato ligt flink onder vuur, nadat hij in de nabeschouwing op de Grand Prix van Japan een behoorlijk ongepaste grap maakte over Michael Schumacher.

Schumacher wordt door velen gezien als een van de grootste Formule 1-coureurs ooit. Hij was de eerste die zeven wereldtitels op zijn naam zette. De Duitser raakte echter zwaargewond bij een ski-ongeluk, een jaar nadat hij definitief afzwaaide als F1-coureur. Hij lag maandenlang in coma en is daarna nooit meer in het openbaar gezien. Het is niet exact duidelijk hoe het met hem gaat, al heeft zoon Mick wel laten weten dat het niet mogelijk is met zijn vader te praten.

Lobato, al jarenlang een van de vaste gezichten rond de Spaanse Formule 1-uitzendingen, bleek weinig gevoelig voor de gezondheidssituatie van ‘Schumi’. Een collega van Lobato stelde dat Adrian Newey wel zou trillen (van de zenuwen - red.) na de woorden van de analist. Lobato reageerde daarop: “Laat Michael maar trillen. Nee, niet Michael, die kan niet trillen.

De clip van het gesprek ging viral op sociale media, waar verschillende fans oproepen om Lobato uit de paddock te weren. In sommige gevallen wordt ook voormalig F1-coureur Pedro de la Rosa op het incident aangesproken, want hij is lachend in beeld te zien na de woorden van Lobato. Hij zou die opmerking echter niet gehoord hebben en vooral gereageerd hebben op de grap over Newey.