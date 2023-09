Magnussen over totaal mislukte inhaalactie Pérez: "Behoorlijk wanhopige poging"

Jordy Stuivenberg

Maandag 25 september 2023 08:27 - Laatste update: 08:30

Kevin Magnussen is absoluut niet te spreken over de mislukte inhaalactie van Sergio Pérez. De Deense coureur van Haas noemde het een wanhoopsdaad, die uiteindelijk resulteerde in een aanvaring tussen de twee.

Pérez kende een ingewikkelde middag op het circuit van Suzuka. De Mexicaan wilde met een late actie de aanval openen op Magnussen, maar in de krappe hairpin was daar op dat moment helemaal geen ruimte voor. Hij tikte Magnussen in de rondte, die daardoor terugviel van P11 naar de laatste plek. Pérez kreeg een tijdstraf van vijf seconden en haalde de finish zelfs helemaal niet.

“Ik werd ineens geraakt op mijn achterwiel”, zo verklaarde de nietsvermoedende Magnussen over het incident. “Het was een behoorlijk wanhopige actie, maar het is wat het is. Ik werd in de rondte getikt en moest daarna een stop maken. Dat was veel te vroeg voor de strategie die we gepland hadden en de bandenslijtage waar we met onze auto last van hadden. Het maakte de situatie dus alleen maar erger voor ons. In principe zat de race er voor ons op dat moment al op, net als voor hem natuurlijk.”

Pérez kwam nog wel binnen voor een nieuwe voorvleugel, maar parkeerde zijn RB19 niet veel later alsnog in de box. Hij trok na afloop het boetekleed aan. “Ik had veel problemen met de remmen aan de voorkant. Ik probeerde binnendoor te duiken, maar ik kon niet op tijd afremmen en dus was het mijn fout. Mijn start was verschrikkelijk. In bocht 1 voelde ik me een passagier. Sainz zat rechts, Lewis links en dat kostte me mijn voorvleugel.”